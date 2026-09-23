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Die Bitcoin Prognose hat sich über Nacht gedreht, denn BTC ist am Montag kurzzeitig über 85.000 Dollar gesprungen. So hoch stand die größte Kryptowährung zuletzt im Januar, und innerhalb eines Tages wurden Wetten im Wert von mehr als 750 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst. Ein wichtiger Chartindikator sendet zum ersten Mal seit 45 Wochen ein Signal, das früher fast immer das Ende einer Baisse markiert hat. Reicht dieser Sprung wirklich für eine dauerhaft bullische Bitcoin Prognose, oder war es nur ein kurzer Befreiungsschlag? Und wo liegt für Anleger mit kleinem Budget die größere Chance?

Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen, Galaxy sieht den Boden erreicht

Für die Bitcoin Prognose liefert der Montag frische Daten, denn BTC notiert am Vormittag bei rund 84.300 Dollar. Wie The Block berichtet, kletterte der Kurs in der Spitze sogar auf mehr als 85.000 Dollar und erreichte den höchsten Stand seit Januar. Nach Daten von CoinGlass wurden in 24 Stunden Positionen im Wert von über 750 Millionen Dollar liquidiert, davon rund 648 Millionen Dollar an Short-Wetten.

Laut Bitcoin.com schloss BTC die vergangene Woche zum ersten Mal seit 45 Wochen über dem gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt. Alex Thorn von Galaxy sieht darin ein starkes Zeichen für das Ende der Baisse, denn in vier der letzten fünf Bärenmärkte markierte die erste Rückkehr über diese Linie den endgültigen Boden. Für die Bitcoin Prognose gilt als nächste Hürde der Jahresanfangskurs von knapp 87.600 Dollar. Seit dem Tief bei 58.000 Dollar Anfang Juli hat die Kryptowährung bereits rund 40 Prozent zugelegt.

Bis zum Rekordhoch von etwa 126.000 Dollar aus dem vergangenen Oktober fehlen allerdings immer noch gut 32 Prozent. Die Bitcoin Prognose fällt damit deutlich freundlicher aus als noch vor einer Woche, doch die Größenordnungen sind gewaltig. Mit einer Marktkapitalisierung von zeitweise 1,65 Billionen Dollar braucht BTC enorme Kapitalströme, um sich spürbar zu bewegen. Selbst der Sprung auf 87.600 Dollar wäre vom aktuellen Niveau aus nur ein Plus von rund vier Prozent. Genau deshalb fragen sich viele Anleger, wo die nächste große Bewegung stattfindet, bevor die breite Masse davon erfährt.

Warum die Bitcoin Prognose viele Anleger zu Pepeto führt

Die 750 Millionen Dollar an Liquidationen zeigen, wie teuer es ist, erst zu reagieren, wenn ein Kurs schon Schlagzeilen macht. Das große Geld wurde in jedem Zyklus einen Schritt vor der Masse verdient, und weil Bitcoin für jedes weitere Prozent Milliarden braucht, suchen erfahrene Anleger nach Projekten, die noch am Anfang stehen. In dieser Phase fällt immer häufiger der Name Pepeto, ein Presale-Token, der bereits eine eigene Handelsplattform ohne Gebühren betreibt und mehr als 10 Millionen Dollar von Käufern eingesammelt hat.

Im Mittelpunkt steht ein Risiko-Scanner, der jeden Smart Contract vor einem Trade in 42 Punkten prüft. Er liest Live-Daten, macht einen Testkauf und einen Testverkauf und blockiert jeden Token, der durchfällt. Die Börse PepetoSwap verlangt für keinen einzigen Swap eine Gebühr und bietet Limit-Orders, DCA und Schutz vor Front-Running. Wer 200 Orders zu je 5.000 Dollar platziert, zahlt auf der größten dezentralen Börse rund 3.000 Dollar, bei PepetoSwap dagegen null. Eine Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zudem kostenlos über fünf Blockchains, während andere Bridges dafür 15 bis 50 Dollar verlangen.

Mit einem Binance-Experten direkt am Code bringt das Team Wissen genau von der Börse mit, auf der das Listing geplant ist. Besonders wichtig für die Sicherheit ist, dass die Prüffirma SolidProof den gesamten Code Zeile für Zeile geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Nach Projektangaben soll Pepeto nach dem Presale auf Binance und weiteren großen Börsen starten. Dann treffen neue Käufer auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token.

Aktuell liegt der Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar, doch mit jeder neuen Runde steigt der Einstiegskurs. Analysten trauen Einstiegen, hinter denen funktionierende Tools und ein echtes Audit stehen, nach dem Listing ein Vielfaches zu. Jeder frühere Zyklus hat vor allem jene Käufer belohnt, die in der ruhigen Phase gehandelt haben. Genau diese ruhige Phase könnte sich gerade abspielen, während alle Augen auf die 85.000 Dollar bei Bitcoin gerichtet sind.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hat sich mit dem Sprung über 84.000 Dollar spürbar aufgehellt. Für Renditejäger bleibt BTC trotz starker Bitcoin Prognose ein Riese, der sich nur langsam bewegt. Bei einer Bewertung von weit über einer Billion Dollar braucht jeder Prozentpunkt Milliarden an neuem Kapital. Ein Presale-Token mit kleiner Ausgangsbewertung kann schon mit einem Bruchteil dieser Summen deutlich stärker reagieren. Pepeto bringt dafür eine laufende Börse, einen Risiko-Scanner und ein SolidProof-Audit mit, und jede neue Runde macht den Einstieg teurer. In sechs Monaten dürften sich viele wünschen, diese Zahlen rechtzeitig gesehen zu haben, bevor die nächste Runde den Preis verändert hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose?

Die Bitcoin Prognose ist positiv, denn BTC schloss erstmals seit 45 Wochen über dem 50-Wochen-Durchschnitt und notiert bei rund 84.300 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man am Presale teilnehmen?

Pepeto ist ein Presale-Token mit gebührenfreier Börse, Risiko-Scanner und SolidProof-Audit. Der Einstieg ist über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com möglich.