EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/quarterly-reports/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/quarterly-reports/
23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2403594 23.09.2026 CET/CEST
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