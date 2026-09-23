Fragmentierte Märkte, fehlende Nachfolgen, massiver Transformationsdruck: Im deutschen Small-Cap-Markt schlummert für Private Equity enormes "Buy and Build"-Potenzial - wenn man weiß, wie man es hebt. "Besonders in den Bereichen technische Gebäudeausrüstung, 'Testing, Inspection and Certification', Property Services, Govtech und Healthtech kann Private Equity Nutzen stiften", findet Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner. Der Private-Equity-Arm der DZ Bank zählt sich zu den Investoren, die wissen, wie man Value Creation in solch kleinteiligen Märkten richtig angeht. Und er kann auch schon einige erfolgreiche Exits in diesen vorweisen, darunter den Verkauf von Kälte Eckert an Triton im Jahr 2022. Wie der Finanzinvestor diese Sektoren systematisch erschließt und dort Wert hebt, berichtet Futterlieb bei FINANCE TV. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum VR Equitypartner gerade in fragmentierten Märkten mit Transformationsdruck die attraktivsten Plattformchancen sieht • Wie sich der Investor notwendiges Branchen-Know-how aufbaut • Welche Bedeutung der genossenschaftliche Verbund beim Dealsourcing hat • Welche Anforderungen Private Equity beim Aufbau von Plattformen an Management-Teams stellt • Welchen Fehler Finanzinvestoren beim Aufbau kleinteiliger Plattformstrukturen auf keinen Fall machen dürfen Die Gesprächsteilnehmer: Host: Olivia Harder (FINANCE Magazin) Gast: Christian Futterlieb (Geschäftsführer, VR Equitypartner) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit VR Equitypartner. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/