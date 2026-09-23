Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der PORR AG vom 22.09.2026:Der Vorstand der PORR AG ("PORR" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Angebot einer tief nachrangigen, unbefristeten Wandelschuldverschreibung mit vorzeitiger Rückzahlungsoption für die Gesellschaft (Hybrid-Wandelschuldverschreibung, die "Schuldverschreibung") zu starten. Die Schuldverschreibung kann bis zum Ersten Zinsanpassungstag in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft (die "Aktien") gewandelt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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