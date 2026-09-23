Mailand (ots) -Ein Land, unzählige Urlaubswelten: Kaum ein anderes europäisches Reiseziel verbindet auf so engem Raum alpine Landschaften, mediterrane Küsten, historische Städte, kleine Dörfer, kulinarische Traditionen und weltberühmte Kulturstätten. Genau diese Vielfalt macht Italien für deutsche Reisende attraktiv - und das nicht nur im Sommer. Ob Städtetrip im Herbst, kulinarische Reise oder entspannter Wellnessaufenthalt: Italien bietet zu jeder Jahreszeit die passende Urlaubswelt.Mit dem neuen Loyalty-Programm untourist lädt UNA Italian Hospitality, Italiens größte Hotelgruppe, dazu ein, diese Vielfalt noch intensiver und authentischer zu erleben. Mit mehr als 6.000 Zimmern in 59 Hotels in 14 Regionen ist die Gruppe im ganzen Land präsent und bietet ihren Gästen damit eine große Bandbreite an Destinationen und Reiseerlebnissen. untourist verbindet Aufenthalte in den Hotels und Resorts der Gruppe mit exklusiven Vorteilen, kulinarischen Erlebnissen, Wellnessangeboten und regionalen Erlebnissen und belohnt gleichzeitig die Gäste für ihre Treue.Italien erleben - auch nach der SommersaisonGerade jetzt im Herbst zeigt sich, wie vielseitig Italien als Reiseziel ist. In Mailand erwacht die Stadt nach der Sommersaison wieder zu neuem Leben: Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen prägen den Kalender, während Restaurants, Bars und Kulturangebote die Stadt in ihrer lebendigen Atmosphäre zeigen. Das Milano Verticale | UNA Esperienze ist der ideale Ausgangspunkt, um Mailand hautnah zu erleben - nur wenige Schritte vom Finanzviertel und den Wolkenkratzern der Stadt entfernt.Auch Rom und Neapel laden dazu ein, Italien jenseits klassischer Strandferien kennenzulernen. Rund um das Trastevere Roma | UNA Esperienze kann man zwischen Kunsthandwerksläden und Künstlerateliers in die authentische Atmosphäre eines der charakteristischsten Viertel der Hauptstadt eintauchen.Das UNA Hotels Napoli wiederum ist Ausgangspunkt, um eine Stadt zu entdecken, in der Geschichte, Gastronomie und der süditalienische Lebensstil unmittelbar aufeinandertreffen.Vorteile ab dem ersten AufenthaltDie Mitgliedschaft bei untourist (https://ots.de/Px7OTu) ist kostenlos und unkompliziert. Sie kann selbstständig direkt über die Website von UNA Italian Hospitality abgeschlossen werden. Neue Mitglieder erhalten bereits bei der Anmeldung 1.500 Willkommenspunkte, die für ausgewählte Prämien und Erlebnisse eingelöst werden können. Hinzu kommen exklusive Mitgliedertarife, ein Welcome Drink, besondere Geburtstagsvorteile sowie der Zugang zum Prämienkatalog.Je häufiger Mitglieder bei UNA Italian Hospitality übernachten, desto höher steigen sie in den vier Statusleveln Traveller, Explorer, Passionate und Lover auf. Mit jedem Level erweitern sich die Vorteile: Dazu gehören unter anderem kostenlose Zimmer-Upgrades nach Verfügbarkeit, Early Check-in und Late Check-out, flexiblere Stornierungsbedingungen sowie ein VIP-Treatment."Mit untourist wollten wir Loyalty neu denken und an die Bedürfnisse des Reisenden von heute anpassen: an Menschen, die nicht nur einen Ort zum Übernachten suchen, sondern ein unvergessliches Erlebnis, das sich mit der Zeit fortsetzt und immer wieder neu entfaltet. Deshalb haben wir ein Programm entwickelt, das auf konkreten Vorteilen, Flexibilität und der Möglichkeit basiert, immer wieder Neues zu entdecken. Unser Ziel ist es, dass jeder Aufenthalt nicht nur einen Endpunkt darstellt, sondern einen bleibenden Eindruck hinterlässt - und damit bereits den Grundstein für ein neues, zukünftiges Erlebnis legt", erklärt Giorgio Marchegiani, CEO von UNA Italian Hospitality.Ein Land für jede ReiseOb Herbstwochenende in Mailand, Kulturreise nach Rom, Genussreise nach Neapel oder Sommerurlaub an der sizilianischen Küste: Italien bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Reiseerlebnissen und bleibt damit auch außerhalb der klassischen Hochsaison ein attraktives und gut erreichbares Reiseziel für deutsche Urlauber. untourist greift diese Vielfalt auf und macht sie erlebbar, mit Aufenthalten, die dazu einladen, Italien immer wieder aus einer neuen Perspektive kennenzulernen und dabei besondere, authentische Momente zu erleben.Pressekontakt:Veauthier KommunikationChristine VeauthierSchlegelstr. 4, 10115 BerlinTel: 0151 57 011078E-Mail: mail@veauthier.netOriginal-Content von: UNA Italian Hospitality, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180917/6357326