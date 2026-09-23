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Dow Jones News
23.09.2026 09:57 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilienwerte in Hongkong fester

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Immobilienwerte in Hongkong fester

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Händler sprachen von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trug auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte.

Tendenziell Rückenwind kam von den Ölpreisen. Brent-Öl verbilligte sich im asiatischen Geschäft um rund 1 Prozent auf knapp über 98 US-Dollar. Das entschärfte Inflationssorgen. Auf die Preise drückten zuletzt ein erhöhtes Angebot aus dem Golf und Hoffnungen auf Fortschritte bei den US-Iran-Gesprächen. US-Präsident Trump sagte am Dienstag, US-Vertreter hätten ein "sehr gutes" und produktives Treffen mit iranischen Vertretern abgehalten. Dessen ungeachtet warnte Trump aber wieder einmal, dass er den Iran vernichten könnte, falls es keine Einigung zur Beendigung des Krieges gebe.

In Tokio wurde im Zuge einer dreitägigen Feiertagsstrecke letztmals nicht gehandelt. Der technologielastige Kospi in Seoul zog vor einem langen Wochenende nach einer kleinen Rally im Späthandel um 0,9 Prozent an. Es war bereits das vierte Tagesplus in Folge. Dort wird am Donnerstag und am Freitag wegen des Erntedankfestes nicht gehandelt. Nach einer festen Vorgabe von KI-Aktien in den USA legten SK Hynix um 1,2 und Samsung Electronics um 3,3 Prozent zu. Hanmi Semiconductor stiegen um 1,5 Prozent. Taiwans Taiex legte um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch zu, angetrieben von Kursgewinnen bei Halbleiter- und Leiterplattenherstellern. TSMC stiegen um 1,6 und Foxconn um 1,2 Prozent, Mediatek schlossen wenig verändert, aber auf einem Rekordhoch.

In Sydney schloss das Marktbarometer minimal im Plus.

An den chinesischen Börsen überwogen Abgaben. In Shanghai ging es um 0,4 Prozent nach unten, in Hongkong lag der HSI im Späthandel 1,0 Prozent zurück. Immobilienaktien trotzten teilweise der leichteren Tendenz. China Vanke legten um 4,2 Prozent zu. Treiber war eine Reuters-Meldung, wonach die Finanzaufsicht einige chinesische Banken aufgerufen haben soll, überfällige Kredite an Vanke nicht als notleidend einzustufen und zudem die Rückzahlungsfristen zu verlängern. Einige Kreditgeber seien außerdem gebeten worden, die Zinszahlungen von Vanke aufzuschieben. Das stützte auch die Kurse anderer Immobilienaktien. China Resources Land lagen zuletzt 2,0 Prozent höher, Country Garden 1,7 Prozent. Longfor kamen um 0,6 Prozent voran.

In Sydney ging es für Insurance Australia um 2,4 Prozent nach unten. Der Versicherungskonzern will erneut die Genehmigung für den Kauf eines staatlichen Versicherers in Westaustralien beantragen, nachdem die Wettbewerbsbehörde des Landes die Transaktion zum zweiten Mal abgelehnt hat. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.765,30  +0,1    +0,6      08:00 
Topix 500 (Tokio)     Feiertag       +20,0 
Kospi (Seoul)       7.080,92  +0,9   +68,0      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.825,76  -1,0    -3,1      10:00 
Shanghai-Composite     3.936,52  -0,4    -0,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.729,25  +0,1   +23,3      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.336,32  +0,9   -26,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.682,12  -0,1    +0,1      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 09:12 % YTD 
EUR/USD           1,1421  -0,2   1,1447     1,1462  -2,8 
EUR/JPY           180,19  +0,0   180,17     180,76  -2,1 
EUR/GBP           0,8579  +0,1   0,8575     0,8574  -1,6 
USD/JPY           157,76  +0,3   157,37     157,70  +0,7 
USD/KRW          1.362,40  +0,6  1.353,92    1.358,94  -5,4 
USD/CNY           6,7068  +0,1   6,6996     6,6992  -4,1 
USD/CNH           6,7079  +0,1   6,6986     6,6994  -3,8 
USD/HKD           7,8436  +0,0   7,8432     7,8436  +0,8 
AUD/USD           0,7085  -0,4   0,7112     0,7112  +6,2 
NZD/USD           0,5704  -0,4   0,5725     0,5735  -0,9 
BTC/USD          86.396,29  +0,2 86.232,94    85.461,69  -1,5 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           89,28  -1,4   -1,24      90,52 
Brent/ICE           98,69  -0,6   -0,56      99,25 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.328,56  -0,6   -26,18    4.354,74 
Silber            65,83  -1,9   -1,25      67,08 
Platin           1.801,98  -1,7   -30,53    1.832,51 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

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September 23, 2026 03:24 ET (07:24 GMT)

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