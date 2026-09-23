Lindern (ots) -Anrufe entgegennehmen, Rückfragen bearbeiten, Termine organisieren und dabei persönlich für Patienten oder Kunden da sein: Diese Aufgaben prägen den Alltag vieler Praxen und kleiner Unternehmen. Aus seiner Erfahrung als Hausarzt hat Dr. Markus Schlarmann EVA entwickelt. Das digitale Sekretariat biete umfangreiche Leistungen: Neben KI-Telefonassistenz, Webchat und Online-Buchung gehören ein Ticketsystem und aktive Anrufe im Auftrag des Teams zum Funktionsumfang.EVA nimmt Anrufe an - und übernimmt freigegebene RückrufeAm Telefon beantwortet EVA hinterlegte Fragen, erfasst Anliegen und kann bei aktivierter Kalenderanbindung Termine vereinbaren. Die Gespräche erfolgen in natürlicher Sprache; Anrufende können die KI unterbrechen. Bei Bedarf leitet EVA Gespräche nach den hinterlegten Regeln an zuständige Mitarbeiter weiter.EVA telefoniert selbständig. Das Team kann EVA beispielsweise beauftragen, einen Rückruf zu erledigen, an einen Termin zu erinnern oder eine organisatorische Information zu übermitteln. Inhalt, Ziel und erlaubte Anrufzeiten werden vorgegeben; jeder Auftrag wird ausdrücklich freigegeben. EVA stellt sich als KI-Assistent vor und dokumentiert das Gesprächsergebnis.Vom einzelnen Anliegen zum nachvollziehbaren VorgangDas Ticketsystem unterstützt die strukturierte Bearbeitung von Kontakt-, Rezept- und Überweisungsanfragen. Tickets erhalten eine Nummer, einen Bearbeitungsstatus, eine Priorität und einen zuständigen Mitarbeiter. Interne Notizen und der Bearbeitungsverlauf erleichtern die Zusammenarbeit im Team.Patienten und Kunden können über einen persönlichen Link den Status ihres Anliegens verfolgen und antworten. Über Statusänderungen und Antworten des Teams werden sie zusätzlich per E-Mail informiert. Interne Notizen bleiben dem Team vorbehalten.Auch über die eigene Website erreichbarEin Webchat beantwortet hinterlegte Fragen zum Betrieb. Ergänzend lassen sich ein Terminbuchungsformular sowie Kontakt- und praxisbezogene Anfrageformulare in die eigene Website einbinden. So können Anliegen auch außerhalb der Öffnungszeiten eingehen.Obwohl EVA aus dem hausärztlichen Alltag entstanden ist, richtet sich das Angebot als Komplettlösung ebenso an Handwerksbetriebe, Salons, Einzelhändler und andere kleine Unternehmen. Betriebsinformationen, FAQ-Vorlagen und individuelle Regeln passen das digitale Sekretariat an den jeweiligen Einsatz an. Ziel ist es, wiederkehrende organisatorische Arbeit zu reduzieren und mehr Zeit für persönliche Betreuung zu schaffen. Medizinische Entscheidungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Rezepten und Überweisungen bleiben beim Praxisteam.EVA kann drei Monate ohne Lizenzgebühr kennengelernt werden. Anschließend kostet die Lizenz 49 Euro monatlich je Betriebsstandort inklusive Mehrwertsteuer. KI- und Telefoniekosten fallen separat an, auch während der ersten drei Monate.Weitere Informationen: www.euvejo.de/eva-entdecken.phpTelefon-Demo: 04442 8888391Pressekontakt:Dr. Markus SchlarmannLastruper Straße 649699 LindernTelefon: 0172-8051266E-Mail: markus@schlarmann.deOriginal-Content von: Praxis Dr. Markus Schlarmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183457/6357338