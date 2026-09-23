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GOLDINVEST.de
23.09.2026 09:52 Uhr
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Erfolgsserie steht: Algo Grande Copper - Geologischer Durchbruch mit bis zu 15,8% CuEq

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Algo Grande Copper bestätigt auf Adelita zwei gestaffelte Kupferzonen mit zusammen 68,43 Metern Mineralisierung - bis zu 15,8% CuEq stärken das Skarn-Porphyr-Modell deutlich.

Mit einem kumulierten Vererzungsabschnitt von über 68 Metern und Gehaltsspitzen von bis zu 15,8 Prozent Kupferäquivalent gelingt Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00) ein geologischer Durchbruch auf der Cerro-Grande-Entdeckung im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Denn die vollständigen Laborbefunde aus Bohrloch AG-CG-PH2-002 bestätigen die Existenz zweier separater Kupfer-Silber-Gold-Zonen im Untergrund! Für das Adelita-Projekt markiert dieser Nachweis einen qualitativen Sprung: Statt einer isolierten Skarnlinse zeichnet sich im Bohrkern ein vertikal gestaffeltes Mehrhorizont-System mit beachtlicher Mächtigkeit und Tiefenausdehnung ab.

Hightlights der BohrungAG-CG-PH2-002; Quelle Algo Grande Copper

Zweiter Horizont erweitert vertikales Erzvolumen

Die beiden mineralisierten Horizonte der brandaktuell gemeldeten Bohrung durchteuften zusammen 68,43 Meter mit durchschnittlich 1,2 Prozent Kupferäquivalent (CuEq). Neben der bereits bekannten oberen Zone - die ab 146,70 Metern Tiefe 30,23 Meter mit 1,5 Prozent CuEq einschließlich Bonanza-Abschnitten von 3,55 Metern mit 9,4 Prozent sowie 1,20 Metern mit 15,8 Prozent CuEq lieferte - belegt nun eine zweite Zone ab 243,80 Metern die Tiefenfortsetzung des Systems.

Dieses tiefere Intervall brachte 38,20 Meter mit 1,0 Prozent CuEq zutage, worin hochgradige Abschnitte von 11,50 Metern mit 2,0 Prozent und 1,70 Metern mit 4,5 Prozent CuEq eingebettet liegen! Begleitende Zinkwerte von bis zu 0,48 Prozent stützen zudem das Vorhandensein von Sphalerit in der Skarnmineralogie. Zugleich verschiebt die exakte Vermessung den Kontakt zum darunterliegenden Granodiorit auf 364 Meter Teufe, wodurch sich das aussichtsreiche Kalkstein-Skarn-Paket um 52 Meter mächtiger darstellt als ursprünglich modelliert.

Querschnitt mit Blick nach Norden durch AG-CG-PH2-002, der die obere und untere mineralisierte Zone im Rahmen des umfassenderen Bohrprogramms der Phase II zeigt; Quelle: Algo Grande Copper

Tiefes Porphyrsystem als treibender Motor

Für die Dimension des Projekts ist dieser Strukturbeleg von zentraler Bedeutung: Entlang des mehr als sechs Kilometer langen Cerro-Grande-Korridors gewinnt die Lagerstätte spürbar an Substanz in die Tiefe. Gleichzeitig verdichten die Arbeiten den Zusammenhang zwischen den oberflächennahen Skarnen und einer tiefer liegenden magmatischen Quelle. Das benachbarte Bohrloch AG-CG-PH2-001 durchteufte bereits mehr als 250 Meter intensive kaliumbetonte und silizische Alterationszonen, durchzogen von mehrphasigen Quarzmonzonit-Intrusionen und markanten Molybdänanomalien. Im ertragreichen Arizona-Sonora-Kupfergürtel positioniert sich Algo Grande damit zunehmend an der Schnittstelle eines klassischen Skarn-Porphyr-Komplexes, dessen vollständige Ausdehnung durch die anstehenden Erweiterungsbohrungen nun gezielt abgetastet wird.

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