Erfolgsserie steht: Algo Grande Copper - Geologischer Durchbruch mit bis zu 15,8% CuEq

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Algo Grande Copper bestätigt auf Adelita zwei gestaffelte Kupferzonen mit zusammen 68,43 Metern Mineralisierung - bis zu 15,8% CuEq stärken das Skarn-Porphyr-Modell deutlich.
Mit einem kumulierten Vererzungsabschnitt von über 68 Metern und Gehaltsspitzen von bis zu 15,8 Prozent Kupferäquivalent gelingt Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00) ein geologischer Durchbruch auf der Cerro-Grande-Entdeckung im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Denn die vollständigen Laborbefunde aus Bohrloch AG-CG-PH2-002 bestätigen die Existenz zweier separater Kupfer-Silber-Gold-Zonen im Untergrund! Für das Adelita-Projekt markiert dieser Nachweis einen qualitativen Sprung: Statt einer isolierten Skarnlinse zeichnet sich im Bohrkern ein vertikal gestaffeltes Mehrhorizont-System mit beachtlicher Mächtigkeit und Tiefenausdehnung ab.
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