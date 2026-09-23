Mit 170.000 registrierten Nutzern das 78-Fache der registrierten Netzwerkreichweite des nächsten Wettbewerbers im Bereich Steuer-Compliance erreicht Sovos eine unübertroffene Skalierung der Produktion sowohl bei Direktkunden als auch auf jeder Softwareplattform, die das Sovos Compliance Network anbietet

Sovos, das auf agentische Steuer-Compliance spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass das von Sovos betriebene Netzwerk bereits mehr als 170.000 registrierte Organisationen zählt, die die Technologie des Unternehmens in Frankreich nutzen. Dazu gehören zugelassene Dienstleister sowohl unter der Sovos-Marke als auch unter der Marke von Partnern. Dagegen verzeichneten die nächsten Wettbewerber jeweils weniger als 2.200 registrierte Organisationen. Dieser Meilenstein markiert einen deutlichen Vorsprung im Bereich produktionsreifes E-Invoicing. Sovos verarbeitet ein Vielfaches des Transaktionsvolumens jedes anderen in Frankreich tätigen Anbieters von Steuer-Compliance-Lösungen.

"Frankreich stellt die weltweit komplexesten Anforderungen an die kontinuierliche Transaktionskontrolle. Dabei haben wir am ersten Tag mit allen unseren Global-2000-Kunden den Betrieb aufgenommen", so Kevin Akeroyd, CEO von Sovos. "Wir haben die branchenweit höchste Quote an effektiven Go-Lives erzielt nicht nur für diese Kunden, sondern auch für die Hunderte von Technologieanbietern, die unsere E-Invoicing-Lösung integrieren, um Hunderttausende von Endkundenunternehmen in Frankreich zu bedienen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich das Compliance Network von Sovos schnell zum Industriestandard entwickelt."

Qualität in großem Maßstab: 1,6 Ablehnungsquote gegenüber dem Marktdurchschnitt von 20 %

Die Anzahl der registrierten Unternehmen und das Volumen der verarbeiteten Rechnungen sind jedoch nur ein Teil der Geschichte. Außer seinen Skalenvorteilen weist Sovos im Live-Betrieb eine Rechnungsablehnungsquote von lediglich 1,6 auf, verglichen mit einer geschätzten marktweiten Ablehnungsquote von rund 20 %. Die Kombination aus hohem Volumen und hoher Qualität spiegelt die umfangreichen Investitionen wider, die Sovos seit mehr als zwei Jahrzehnten in die Entwicklung von E-Invoicing und CTC tätigt, insbesondere in Bezug auf Formatvalidierung, Anbindung an Behörden und Auslegung regulatorischer Vorschriften.

"Volumen ohne Qualität bringt nichts", sagte Akeroyd. "Das Besondere an diesem Meilenstein ist, dass wir ein hohes Volumen verarbeiten bei einer Fehlerquote, die nur einen Bruchteil des Marktdurchschnitts beträgt. Das ist der Anspruch von Sovos und genau darauf verlassen sich unsere Kunden, wenn so viel auf dem Spiel steht."

Drei Kanäle, ein Compliance Network

Die 170.000 registrierten Nutzer spiegeln die gesamte Bandbreite dessen wider, wie Sovos im Markt agiert:

1. Direkte Unternehmenskunden Hunderte von Großunternehmen, darunter ein hoher Anteil an Global-2000-Unternehmen, die zum 1. September im Sovos Compliance Network den Betrieb aufgenommen haben.

2. Managed-Service- und BPO-Anbieter Dutzende der weltweit größten globalen Outsourcing-Unternehmen, die sich auf die KI-gestützte Infrastruktur von Sovos verlassen, um ihren eigenen Endkunden Compliance in Frankreich und der gesamten EU zu ermöglichen.

3. Software- und Technologieplattformen Hunderte von Softwareunternehmen, die das Sovos Compliance Network direkt in ihre Produkte integrieren. Damit wird das Sovos-Ökosystem auf Kunden ausgedehnt, die diese Plattformen in Frankreich, der EU sowie im Rahmen weltweiter Mehrwertsteuer- und E-Invoicing-Vorschriften nutzen.

Diese Drei-Kanal-Architektur ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Sovos andere Mitbewerber hinsichtlich Transaktionsvolumen bei Weitem übertrifft. Diese bedienen in der Regel nur direkte Kunden und unterstützen nicht das breitere Ökosystem aus Software und Dienstleistungen.

Frankreich als Beweis für ein wiederholbares globales Modell

Für Sovos ist Frankreich kein Endpunkt, sondern ein Beleg dafür, was möglich ist. Die Compliance-Network-Architektur, die regulatorische Expertise und das globale Bereitstellungsmodell, die den erfolgreichen Start in Frankreich ermöglicht haben, sind für die Skalierung auf künftige regulatorische Vorgaben ausgelegt von der ViDA-Initiative der EU bis hin zu den laufenden Roll-outs in Lateinamerika, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum.

"Mit mehr als 70 Milliarden Transaktionen in 150 Ländern ist Sovos seit Jahren der führende Anbieter, wenn es um Qualität, Skalierbarkeit und globale Reichweite geht. Frankreich hat nicht nur für mehr Volumen und ein weiteres Land gesorgt, sondern für ein bislang beispielloses Maß an Fortschrittlichkeit und Komplexität", sagte Akeroyd. "Jedes multinationale Unternehmen, das derzeit seine E-Invoicing-Strategie für die nächste Welle regulatorischer Vorgaben plant, kann auf das blicken, was wir sowohl in Frankreich als auch weltweit aufgebaut haben den Goldstandard für E-Invoicing-Compliance."

Über Sovos

Sovos verwandelt Steuer-Compliance von einer geschäftlichen Notwendigkeit in einen Wachstumsmotor. Unser Flaggschiffprodukt, die Sovos Tax Compliance Cloud Platform, ermöglicht es Unternehmen, jede Steuerverpflichtung weltweit zu identifizieren, zu ermitteln und zu melden. Sovos verarbeitet jährlich mehr als 70 Milliarden Transaktionen und hilft Unternehmen dabei, ihre Compliance-Strategie in über 150 Ländern zu skalieren. Mehr als 100.000 Kunden darunter die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen verlassen sich auf die Steuer- und regulatorische Expertise von Sovos und profitieren dabei von einer nahtlosen Integration in ihre Geschäftsanwendungen. Erfahren Sie mehr unter sovos.com.

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