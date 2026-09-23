Frankfurter Leitindex rutscht bis auf Vortagesniveau zurück, obwohl Brent unter 100 Dollar fällt und Washington wie Teheran wieder verhandeln. Neben charttechnischen Hürden bremst auch politische Unsicherheit in Deutschland. Siltronic dreht nach einem Anteilsverkauf durch Wacker Chemie ins Plus.Der DAX hat seine Gewinne aus der Eröffnung am Mittwochvormittag vollständig abgegeben. Gegen 10 Uhr notierte der Leitindex bei rund 25.566 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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