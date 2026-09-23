Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Donnerstag richtet sich der Blick zunächst nach Schweden: Hennes & Mauritz veröffentlicht seine Zahlen für das dritte Quartal und liefert damit neue Hinweise auf die Entwicklung im internationalen Modehandel und die Konsumstimmung. In Deutschland steht mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein wichtiger Konjunkturindikator auf der Agenda. Nach US-Börsenschluss folgt mit Costco Wholesale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de