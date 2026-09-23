Der Altreifen-Recycler aus Dillingen hat seine Jahresziele gesenkt, weil eine neue Mahl- und Pelletieranlage hinter dem garantierten Durchsatz zurückbleibt. Nachtschichten sollen einen Teil der Ausfälle ausgleichen. Gleichzeitig erhält ein geplantes Werk in Schweden Fördermittel über 24 Millionen.Pyrum Innovations legt am Mittwochmorgen 3,0 Prozent auf 27,10 Euro zu. Dabei hatte der Recycler aus Dillingen am Vorabend seine Jahresprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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