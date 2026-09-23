Wiesbaden (ots) -Vor rund 400 Gästen übertrug Generalleutnant André Bodemann, Stellvertreter des Befehlshabers des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr und Kommandeur Territoriale Aufgaben, am 22. September 2026 im Rahmen eines militärischen Appells vor dem Wiesbadener Schloss Biebrich die Führung des Landeskommandos Hessen von Brigadegeneral Holger Radmann an Brigadegeneral Markus Reinhardt.An der feierlichen Zeremonie nahmen neben Ministerpräsident Boris Rhein und seinem Stellvertreter, Staatsminister Kaweh Mansoori, zahlreiche Kabinettsmitglieder, Abgeordnete, Landräte, Vertreter der Blaulichtfamilie sowie der US-Army teil.Die Dienstzeit von Brigadegeneral Radmann im Landeskommando Hessen war geprägt von der Zeitenwende und den damit einhergehenden Herausforderungen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war es, Hessen auf die Anforderungen des Operationsplans Deutschland und auf mögliche Krisen vorzubereiten und Verteidigung als gesamtgesellschaftliche und gesamtstaatliche Aufgabe zu betrachten.Ein weiterer Meilenstein seiner Zeit als Kommandeur in Wiesbaden war das Vorantreiben der Beziehungen zwischen Bundeswehr und Wirtschaft und die geschlossenen Partnerschaften für Heimatschutz und Gesamtverteidigung - eine Erfolgsgeschichte, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Mittlerweile bekennen sich über 550 hessische Unternehmen, Kommunen und weitere Institutionen zur zivil-militärischen Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.General Radmann wechselt als Deputy Chief of Staff Operations/Plans ins Operative Führungskommando der Bundeswehr.Der neue KommandeurBrigadegeneral Markus Reinhardt war vor seinem Wechsel nach Wiesbaden Verteidigungsattaché im Militärattachéstab der Deutschen Botschaft in Paris. Der Luftwaffengeneral trat 1987 in die Bundeswehr ein und durchlief zahlreiche nationale und internationale Verwendungen.HintergrundDem Landeskommando kommt als Bindeglied zwischen Bundeswehr, Landesregierung und zivilen Behörden eine wichtige Rolle zu. Gerade vor dem Hintergrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage haben Landes- und Bündnisverteidigung sowie die zivil-militärische Zusammenarbeit an Bedeutung gewonnen. Hessen nimmt dabei aufgrund seiner zentralen Lage in Deutschland eine besondere Stellung als Transitland ein. Hinzu kommen die Präsenz der Bundeswehr sowie zahlreicher US-amerikanischer Streitkräfte in Hessen und der Region.Pressekontakt:Sandra SanderLandeskommando HessenPressestelle/InformationsarbeitMoltkering 9 | 65189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 799-8022Mail: PressestelleLKdoHE@bundeswehr.orgwww.LKdo-HE.Bundeswehr.deOriginal-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6357473