Hamburg (ots) -Vom 22. bis 25. September (Ortszeit) findet die WindEnergy Hamburg 2026, eine der weltweit bedeutendsten Branchenveranstaltungen, statt. Die Messe bringt führende internationale Windkraftunternehmen, erstklassige technische Teams und Energiepartner zusammen, um die Zukunft der weltweiten Energiewende zu diskutieren. CRRC präsentiert auf der Messe vier Kernlösungen: die vollständige Windkraft-Wertschöpfungskette, den gesamten Lebenszyklus, High-End-Ausrüstungen sowie die Integration von Wind-, Solar-, Speicher- und Wasserstofftechnologien. Damit bietet das Unternehmen dem globalen Markt praxisorientierte, reproduzierbare und hochzuverlässige Systemlösungen für erneuerbare Energien.Branchenübergreifende Innovation schafft einen vollständigen Windkraft-IndustrieclusterAufbauend auf seiner jahrhundertelangen Erfahrung im High-End-Anlagenbau hat CRRC seine Kerntechnologien aus dem Schienenverkehr - darunter Traktionsmotoren, Umrichtersteuerungen, Transformatoren, Getriebe und Präzisionsfertigung - erfolgreich auf den Sektor der erneuerbaren Energien übertragen. Entstanden ist eine lückenlose Wertschöpfungskette, die Windkraftanlagen, Generatoren, Rotorblätter, Türme, Getriebe, Umrichter, Transformatoren und High-End-Verbindungselemente abdeckt.Derzeit deckt das Windkraft-Portfolio von CRRC die gesamte Leistungsklasse von 1,5 MW bis 12 MW an Land (Onshore) sowie von 8 MW bis 20 MW auf See (Offshore) ab. Mit mehr als 20 Produktionsstätten für Windkraftanlagen befinden sich aktuell über 13.000 CRRC-Windkraftanlagen in fast 400 Windparks weltweit im stabilen Betrieb.Ganzheitliches Produktportfolio: Passgenaue Lösungen für den globalen MarktAuf der diesjährigen WindEnergy Hamburg präsentiert CRRC sein komplettes Produktprogramm im Bereich der neuen Energien. Von Kernkomponenten über Schlüsselbauteile bis hin zu Energiespeichersystemen bietet das Unternehmen eigenständig entwickelte Lösungen aus einer Hand.Die internationale Windkraft-Plattform "Xuansa Z07" wurde speziell für die anspruchsvollen europäischen Betriebsbedingungen, Transportbeschränkungen, Lärmschutzauflagen und Salzsprühnebel-Anforderungen entwickelt. Dank ihres modularen und standardisierten Designs bietet sie eine Lebensdauer von 25 Jahren. Hinzu kommen Leichtbauweise, leiser Betrieb und hohe Korrosionsbeständigkeit. Für unterschiedliche Gelände und Windstärken maximiert die smarte Plattform "Xuansa S07" die Effizienz bei schwachem bis mittlerem Wind. Dies gelingt durch die große Profiltiefe und das dünne Tragflächenprofil sowie ein proprietäres, intelligentes Steuerungssystem.Mit Fokus auf die globalen Trends zu immer größeren Anlagen und hoher Integration in der Offshore-Windkraft präsentiert CRRC seine mittelschnelllaufenden Permanentmagnet-Generatoren für Offshore-Windkraftanlagen im Leistungsbereich von 15 bis 26 MW. Dieses Modell zeichnet sich durch eine integrierte Bauweise von Getriebe und Generator aus; dank optimierter elektromagnetischer Auslegung sowie Verbesserungen bei Isolationsschutz und Umweltbeständigkeit erreicht es eine hohe Leistungsdichte, einen hohen Wirkungsgrad, einen hohen Integrationsgrad und eine hohe Zuverlässigkeit.Im Bereich der Kernkomponenten hat CRRC fünf wesentliche Technologieplattformen für Windkraftgeneratoren etabliert, die einen Leistungsbereich von 600 kW bis 25 MW abdecken. Die Windkraftgetriebe des Unternehmens zählen hinsichtlich der Drehmomentdichte zur internationalen Spitzenklasse, und die jährliche Produktionskapazität für Rotorblätter übersteigt 5.000 Sätze. Wichtige unterstützende Produkte - wie die hochfesten Schließringbolzen der MTD-Serie (Festigkeitsklasse 10.9) - gewährleisten den sicheren und stabilen Betrieb von Windkraftanlagen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.Um den Herausforderungen bei der Erschließung von Windkraftprojekten in der Tiefsee und in weit vor der Küste gelegenen Gebieten zu begegnen, hat CRRC eigenständig eine schwimmende Halbtaucher-Plattform mit drei Säulen entwickelt. Die für den Einsatz in Wassertiefen von 100 Metern konzipierte Plattform vereint Leichtbauweise, hohe Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind und Wellengang sowie Wirtschaftlichkeit und eignet sich für Anwendungen wie Offshore-Windkraft, Offshore-Wasserstoffproduktion und Multi-Energie-Integration.Synergetische Multi-Energie-Innovation für den Aufbau eines neuen, intelligenten Energie-ÖkosystemsAufbauend auf seinen Stärken entlang der gesamten Wertschöpfungskette hat CRRC eine innovative, integrierte Smart-Energy-Lösung entwickelt, die Wind-, Solar-, Speicher- und Wasserstofftechnologien miteinander verknüpft. Über eine intelligente Energiemanagement-Plattform koordiniert und steuert das System diese vielfältigen Energiequellen, um eine optimale Ergänzung der verschiedenen Energieformen, einen effizienten Verbrauch sowie eine stabile Energieabgabe zu gewährleisten.Die flüssigkeitsgekühlten Batteriespeichercontainer der Serie 6.X verfügen über optimierte Strukturen für das Wärmemanagement und mehrstufige Sicherheitssysteme, um den "Wärmeinsel-Effekt" wirksam zu minimieren. Zudem sind sie mit Explosionsentlastungssystemen im Millisekundenbereich, doppelten Brandschutzmechanismen sowie mehrstufigen Überwachungs- und Schutzfunktionen ausgestattet. Innerhalb der Standard-Containerabmessungen erzielt das System eine um 25 % höhere Energiedichte, und der Ertrag über die gesamte Lebensdauer eines Speicherkraftwerks der 200-MWh-Klasse liegt etwa 10 % über dem der Vorgängergeneration. Der Vakuum-Schwungradspeicher mit Magnetlagerung (MW-Klasse) zeichnet sich durch eine Nennleistung von 1.250 kW, eine Drehzahl von 10.500 U/min und eine Lebensdauer von 1,5 Millionen Zyklen aus und ermöglicht so eine hochfrequente Leistungsreaktion im Millisekundenbereich für das Stromnetz.Umsetzung grüner Prinzipien entlang der gesamten Wertschöpfungskette und Unterstützung der globalen "Dual-Carbon"-Ziele durch chinesische LösungenAuf dieser Messe präsentiert sich CRRC unter dem Motto "Wind und Sonne für die Zukunft nutzen" und integrierte kohlenstoffarme Innovationen in den gesamten Lebenszyklus - von Forschung, Entwicklung und Fertigung bis hin zu Lieferung, Betrieb und Wartung. Von recycelbaren Windturbinenblättern und Transformatoren mit umweltfreundlicher Isolierflüssigkeit bis hin zu durchgängig kohlenstoffarmen Produktionsprozessen erfüllt CRRC sein Versprechen zur globalen CO2-Neutralität durch eine umfassende ökologische Aufwertung seiner Wertschöpfungskette.Mit Blick auf die Zukunft wird CRRC seine globale industrielle Präsenz und die internationale technische Zusammenarbeit weiter ausbauen sowie integrierte Lösungen für Windkraft, Energiespeicherung und kombinierte Wind-Solar-Speicher-Wasserstoff-Systeme kontinuierlich weiterentwickeln. Auf diese Weise will das Unternehmen den weltweiten Übergang zu grüner, kohlenstoffarmer Energie vorantreiben und gemeinsam eine nachhaltige, grüne Zukunft gestalten.Pressekontakt:Media ContactOrganization: CRRC Zhuzhou Electric Motor Co., Ltd.Contact person: Wen YizhouTelephone number: +86 13762362208Website: https://www.crrcgc.cc/zzs/Email: 410070844@qq.comCountry: ChinaAddress: No.1 Boya Road, Shifeng District, Zhuzhou City, Hunan ProvinceOriginal-Content von: CRRC Zhuzhou Electric Motor Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183459/6357492