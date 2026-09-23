Neckarsulm (ots) -Kochen ist mehr als nur die Zubereitung von Speisen - es ist ein Moment der Kreativität, des Genusses und der Leidenschaft. Innovativ. Intuitiv. Einfach. Getreu diesem Motto präsentiert SILVERCREST mit der neuen Signature Collection mit Andre Agassi eine exklusive Linie, die professionelle Performance und zeitloses Design vereint. Nach dem Markenlaunch im Frühjahr hebt die Marke die Partnerschaft mit der Tennis-Legende und dem leidenschaftlichen Hobbykoch Andre Agassi auf ein neues Level. Die Signature Collection ist eine Einladung an alle Genießer, mit erstklassigen Küchenhelfern das Kocherlebnis zu Hause zu verfeinern und die ihre eigene kulinarische Exzellenz zu entdecken - und das gewohnt nahbar zum besten Preis.Ein Champion für perfekte GenussmomenteWer Andre Agassi kennt, weiß: Halbe Sachen gibt es für den achtfachen Grand-Slam-Sieger nicht. Diese kompromisslose Einstellung hat er nun vom Tenniscourt in die Küche übertragen. Mit seiner Unterschrift auf jedem Stück der Collection gibt Andre Agassi sein persönliches Qualitätsversprechen. Wo früher jeder Schlag perfekt sitzen musste, zählt heute die Präzision beim Schneiden oder das perfekte Timing am Herd."Qualität ist für mich kein Kompromiss, egal ob auf dem Court oder in der Küche. Ob Tennisschläger oder Pfanne: Alles muss mich davon überzeugen, dass es zu mir passt und mich in meinem Alltag intuitiv unterstützt. Genau das verkörpert die SILVERCREST Signature Collection. Sie verbindet professionelle Leistung mit einem Design, das einfach Freude macht.", so Andre Agassi.Inspiration für kulinarischen AbenteuerDas Herzstück der Kollektion bilden drei Highlights, die Agassis Vision von Höchstleistung verkörpern. Darunter der Hochleistungsstandmixer, welcher aus frischen Zutaten mit beeindruckenden 40.000 Umdrehungen pro Minute samtig-cremige Smoothies und feine Suppen entstehen lässt - purer Geschmack ohne Kompromisse.Für alle, die das Spiel mit dem Feuer lieben, bietet die Kupferpfannen- und Topfserie die ideale Bühne. Wie ein verlässlicher Partner in einem langen Match sorgen diese Stücke für eine perfekte Hitzeverteilung und eine Langlebigkeit, die keine Wünsche offen lassen.Vollendet wird die Serie durch Kochwerkzeuge, die Handwerk spürbar machen: Die Damastmesser mit edlen Nussbaumholz-Griffen sind so ergonomisch, dass die Vorbereitung fast wie von selbst von der Hand geht. Zusammen mit dem massiven Hackblock aus Eichenholz wird die Küche zum Atelier für echte Genussmomente.Die SILVERCREST Andre Agassi Signature Collection ist ab 5. Oktober bei Lidl und Kaufland erhältlich.Über SILVERCREST:Die Marke SILVERCREST - erhältlich bei Lidl und Kaufland - überzeugt mit cleveren Technologien für mehr Leichtigkeit im Alltag, zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Marke bietet ein vielseitiges Sortiment an elektrischen Küchen- und Haushaltsgeräten, Küchenhelfern sowie Produkten zur Aufbewahrung und für den gedeckten Tisch. Als Partner, der durch funktionale Produkte entlastet, schafft SILVERCREST mehr Zeit für die wichtigen Dinge und stellt die Bedürfnisse der Menschen konsequent in den Mittelpunkt.Mehr Informationen unter www.my-silvercrest.comPressekontakt:johannes hamannsenior consultant fashion & accessorieshaebmau agrosenthaler straße 5210178 Berlin, germanyt +49 30 726 208-261m +49 1747399828johannes.hamann@haebmau.dewww.haebmau.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6357479