Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) und der Wiener Krypto-Broker Bitpanda schaffen einen gemeinsamen Rahmen, über den die RBI-Netzwerkbanken in CEE ihren Kunden künftig Zugang zu digitalen Assets anbieten können. Technologisch läuft das über Bitpanda Enterprise, ausgerollt wird schrittweise und angepasst an die jeweiligen lokalen Märkte. Die Dimension ist jedenfalls beachtlich: Die RBI ist mit Tochterbanken in elf CEE-Märkten vertreten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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