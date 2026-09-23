London, England (ots) -Ein konkretes Kaufinteresse, eine offene Nachfolgefrage oder der nächste Wachstumsschritt bringen Gründer, CEOs und Gesellschafter eigentümergeführter Unternehmen schnell vor die Frage, ob Private Equity der richtige Weg ist. Doch ob ein Unternehmen für Finanzinvestoren attraktiv ist, entscheidet sich nicht erst im Verkaufsprozess. Dr. Daniel Baade, CEO von Dyer Baade & Company, zeigt, welche Kriterien Unternehmer kennen sollten, um ihre Ausgangslage aus Investorensicht realistisch einzuschätzen.Das Tagesgeschäft läuft, die Auftragslage stimmt, Kunden bleiben dem Unternehmen treu und über Jahre ist ein Betrieb entstanden, der wirtschaftlich trägt. Für die eigene Einschätzung ist das ein starkes Fundament. In einem Private-Equity-Prozess reicht diese Sicht jedoch nicht aus. Dort wird aus einem erfolgreichen Unternehmen ein Investmentfall, der unter professionellen Käuferbedingungen bestehen muss. Genau dieser Perspektivwechsel fällt vielen Unternehmern schwer, weil sie ihr Unternehmen aus Erfahrung, Verantwortung und Nähe beurteilen, während Investoren nüchtern prüfen, ob sich ein Einstieg wirtschaftlich rechtfertigen lässt. "Ein Unternehmer sieht sein Lebenswerk. Ein Private-Equity-Investor sieht zunächst einen Investment Case. Wer diesen Unterschied nicht versteht, geht mit der falschen Erwartung in die Gespräche", erklärt Dr. Daniel Baade, CEO von Dyer Baade & Company."Private Equity verlangt keine perfekten Unternehmen. Aber es verlangt Unternehmen, deren Risiken verstanden, deren Annahmen belegbar und deren Entwicklung nachvollziehbar ist", macht Dr. Daniel Baade deutlich. Wer unvorbereitet in einen solchen Prozess geht, merkt oft erst spät, wie groß der Unterschied zwischen einem gut geführten Betrieb und einem investierbaren Unternehmen sein kann. Denn professionelle Investoren prüfen nicht aus Höflichkeit, sondern mit einem klaren Ziel: Sie müssen entscheiden, ob sich ein Einstieg gegenüber ihren eigenen Kapitalgebern vertreten lässt. Genau an diesem Punkt setzt Dyer Baade & Company an. Die Londoner M&A-Beratung begleitet Eigentümer, CEOs und professionelle Investoren bei Transaktionen mit Private-Equity-Bezug. Gemeinsam mit Chairman Stuart Dyer unterstützt Dr. Daniel Baade Unternehmer dabei, ihre Ausgangslage nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern aus Sicht professioneller Käufer einzuordnen. Nach eigenen Angaben hat Dyer Baade & Company mehr als 40 Transaktionen in Großbritannien und Europa begleitet. Der Grundsatz dahinter ist klar: Schon vor dem ersten Investorengespräch sollten Unternehmer wissen, woran professionelle Käufer ein Unternehmen tatsächlich messen.Cashflow und Zahlen: Ohne belastbare Daten kein Investment CasePrivate Equity entscheidet nicht nach Bauchgefühl, sondern nach wirtschaftlicher Logik. Ein Investor kann ein Unternehmen nur dann ernsthaft weiterverfolgen, wenn Cashflows, Margen, Forecasts und Ergebnisqualität sauber hergeleitet sind. "Ein gutes Unternehmen reicht nicht aus, wenn die Zahlen dahinter nicht tragen. Private Equity kauft keine grobe Einschätzung, sondern eine wirtschaftliche Logik, die sich prüfen, finanzieren und gegenüber einem Investmentkomitee vertreten lässt", sagt Dr. Daniel Baade. Im Mittelpunkt stehen deshalb planbare Cashflows. Sie zeigen, ob ein Unternehmen auch unter Druck stabil bleibt, Investitionen tragen, Finanzierung bedienen und wirtschaftliche Schwankungen aushalten kann. Wiederkehrende Umsätze, langfristige Kundenbeziehungen und eine klare Margenentwicklung geben Investoren eine belastbare Grundlage für Bewertung und Finanzierung. Stark schwankende Ergebnisse, unklare Sondereffekte oder nicht erklärbare Abweichungen führen dagegen schnell zu Zweifeln. Für Unternehmer geht es also nicht nur darum, profitabel zu sein. Entscheidend ist, ob diese Profitabilität auch für externe Käufer belegbar und finanzierbar bleibt.Genauso kritisch sind die Finanzdaten selbst. Unklare Abschlüsse, informelle Controlling-Prozesse, schwer prüfbare Forecasts oder zu optimistische EBITDA-Bereinigungen werden in einer Due Diligence nicht als Nebenthemen behandelt, sondern direkt auf Bewertung, Vertrauen und Verhandlungsmacht übersetzt. EBITDA bezeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und wird von Investoren häufig als Maß für die operative Ertragskraft genutzt. Bereinigungen können sinnvoll sein, wenn sie echte Sondereffekte sauber herausrechnen. Werden sie jedoch zu aggressiv angesetzt oder schlecht belegt, kippt der Effekt: Der Investor stellt nicht nur einzelne Zahlen infrage, sondern die gesamte Darstellung des Unternehmens. Deshalb beginnt Private-Equity-Fähigkeit nicht erst mit der Käuferansprache, sondern mit der Frage, ob Cashflows, Forecasts und Ergebnisqualität einer professionellen Prüfung standhalten.Markt und Führung: Warum Abhängigkeiten den Deal gefährdenNeben den Zahlen interessiert Private-Equity-Investoren, wie tragfähig ein Unternehmen im Markt wirklich steht. Entscheidend ist dabei nicht nur, dass Kunden heute kaufen, sondern warum sie bleiben, wie hoch die Wechselbarrieren sind und ob das Unternehmen Preise durchsetzen kann. Eine starke Marktstellung zeigt sich nicht in Selbstaussagen, sondern in nachweisbaren Faktoren: wiederkehrenden Kundenbeziehungen, hoher Bindung, klarer Differenzierung, Nischenführerschaft, besonderen Prozessen oder einem Angebot, das nicht sofort austauschbar ist. Kritisch wird es, wenn ein Unternehmen im Kern über den Preis verkauft oder ein großer Teil des Umsatzes von wenigen Großkunden abhängt. Dann entsteht aus Investorensicht kein starkes Bewertungsargument, sondern ein Konzentrationsrisiko. "Wer nur über den Preis verkauft oder von wenigen Kunden abhängig ist, bringt kein Bewertungsargument mit, sondern ein Risiko, das im Prozess sehr schnell auf den Tisch kommt", ordnet Dr. Daniel Baade ein.Dasselbe gilt für die Führung. Ein Unternehmen kann über Jahre erfolgreich sein und trotzdem für Investoren schwer greifbar bleiben, wenn Kundenbeziehungen, Vertrieb, Fachwissen und wesentliche Entscheidungen fast ausschließlich am Gründer hängen. Für den Unternehmer ist diese Nähe oft ein Zeichen von Stärke. Für einen Investor ist sie häufig das Gegenteil: die Frage, ob das Unternehmen auch ohne diese eine Person stabil weiterläuft. Deshalb achten Private-Equity-Investoren besonders auf eine starke zweite Führungsebene, klare Verantwortlichkeiten und ein Managementteam, das nicht nur verwaltet, sondern Wachstum tatsächlich umsetzen kann. Je stärker ein Unternehmen von einzelnen Kunden, einzelnen Personen oder einzelnen informellen Abläufen abhängt, desto schwieriger wird es, daraus einen investierbaren Fall zu machen. Oder zugespitzt: Private Equity will kein Unternehmen kaufen, das in Wahrheit nur so lange funktioniert, wie der Gründer jeden wichtigen Faden selbst in der Hand hält.Wertsteigerung und Deal-Reife: Private Equity kauft nicht den Status quoPrivate Equity bewertet nicht nur, was ein Unternehmen heute ist, sondern vor allem, was daraus in den nächsten Jahren werden kann. Ein solides Unternehmen allein reicht deshalb nicht aus, wenn kein konkreter Weg zu mehr Wert erkennbar ist. Entscheidend ist, ob das Geschäftsmodell skalierbar ist, ob zusätzlicher Umsatz nicht sofort im gleichen Maß mehr Personal, Kapital oder Komplexität auslöst und ob klare Wertsteigerungshebel vorhanden sind. Dazu können Margenverbesserungen, Preisanpassungen, effizientere Prozesse, neue Regionen, neue Produkte, ein professionellerer Vertrieb oder gezielte Zukäufe gehören. "Investoren finanzieren keine Hoffnung. Sie finanzieren einen Plan, den sie prüfen, umsetzen und später gegenüber dem nächsten Käufer vertreten können", betont Dr. Daniel Baade.Besonders relevant kann ein sogenannter Buy-and-Build-Ansatz sein. Dabei wird ein Unternehmen als Plattform genutzt, um durch gezielte Zukäufe schneller Größe, Marktanteile und Professionalität aufzubauen. Dieser Ansatz trägt jedoch nur dann, wenn das Unternehmen nicht nur kaufen, sondern auch integrieren kann. Es braucht Führungskraft, Systeme, Prozesse und ein Managementteam, das mehrere Standorte, Teams oder Geschäftsbereiche zusammenführen kann. Sonst wird aus Wachstum schnell operative Überforderung. Zum Investment Case gehört außerdem die spätere Exit-Fähigkeit: Ein Private-Equity-Investor muss schon beim Einstieg erkennen können, warum das Unternehmen in einigen Jahren für strategische Käufer, größere Plattformen oder andere Finanzinvestoren interessant sein könnte.Deal-Reife: Warum fehlende PE-Fähigkeit kein Endurteil istNicht jedes Unternehmen erfüllt diese Voraussetzungen bereits heute. Schwer vermittelbar wird es häufig, wenn das Geschäft zu klein ist, Ergebnisse stark schwanken, die zweite Führungsebene fehlt, das Unternehmen von wenigen Großkunden oder vom Gründer abhängt oder der Markt strukturell unter Druck steht. Als grobe Orientierung nennt Dyer Baade & Company häufig Unternehmen mit mindestens etwa 15 Millionen Euro Umsatz oder etwa 5 Millionen Euro EBITDA; je nach Branche, Margenprofil, Wachstum, Kapitalbedarf und Risiko kann die tatsächliche Einordnung jedoch deutlich abweichen.Genau deshalb ist Private-Equity-Fähigkeit kein Endurteil. Ein Unternehmen kann heute noch nicht investierbar sein und durch bessere Zahlenqualität, stärkere Führung, geringere Abhängigkeiten und einen klareren Wertsteigerungsplan später deutlich attraktiver werden. Dyer Baade & Company unterstützt Unternehmer dabei, Schwächen vor einer Marktansprache sichtbar zu machen, die eigene Ausgangslage aus Investorensicht einzuordnen und aus einem gut geführten Betrieb einen belastbaren Investment Case zu entwickeln.Sie möchten Ihr Unternehmen frühzeitig aus Sicht professioneller Finanzinvestoren prüfen? Dann melden Sie sich bei Dr. Daniel Baade von Dyer Baade & Company (https://dyerbaade.com/) und klären Sie, ob ein Private-Equity-Prozess jetzt sinnvoll ist oder zunächst Vorbereitung braucht.Pressekontakt:Dyer Baade & CompanyDr. Daniel BaadeWebsite: https://dyerbaade.com/Original-Content von: Dyer Baade & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182502/6357649