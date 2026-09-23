Dass in München wieder »Wiesn« ist, die fünfte Jahreszeit, das zeigt sich schon einige Tage vor dem eigentlichen Start. Im Weichbild der Stadt tauchen mehr und mehr Trachten auf, kurze und lange Lederhosen und kurze und lange Dirndl in bunten Farben. Und während am ersten Wiesnsonntag die professionellen Trachtenträger, organisiert in Vereinen und Musikgruppen, feierlich Einzug halten, tummeln sich rund um und auf der Wiesn die meisten Menschen in Dirndl und Lederhosen - »Zivilisten« werden zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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