XRP ist zurück im Rampenlicht. Nach einer monatelangen Korrektur haben Short Squeeze, massive Wal-Aktivität und anhaltende ETF-Zuflüsse den Ripple-Coin wieder deutlich nach oben katapultiert. Gleichzeitig verbessert sich das charttechnische Bild. Die entscheidende Frage lautet nun: Ist die jüngste Erholung nur ein Zwischenhoch - oder kündigt sich tatsächlich der nächste große Krypto-Aufwärtszyklus an? Milliarden-Käufe treffen auf Short Squeeze Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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