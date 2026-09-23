EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Ad hoc-Mitteilung - Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Garbsen, 23. September 2026 - Die LPKF Laser & Electronics SE hat von einem führenden asiatischen Hersteller für Advanced Semiconductor Packaging eine Absichtserklärung zum Kauf ihrer NEXAR LIDE-Glasbearbeitungssysteme erhalten, womit die Auswahl von LPKF als Teil der Produktionskette bestätigt wird. Der Kunde plant, die Systeme für den anfänglichen Hochlauf seiner Produktionsanlage für Glassubstrate für hochleistungsfähige Advanced Packaging-Lösungen einzusetzen. Die Erklärung bestätigt die Absicht, Anlagen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwerben, wobei die Bestellung in Kürze erwartet wird. Das Projekt unterstützt die Wachstumsstrategie von LPKF im glasbasierten Advanced Packaging für Anwendungen im High-Performance Computing und in der Künstlichen Intelligenz.
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Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations
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