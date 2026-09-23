Novo Nordisk plant bis 2030 eine massive Expansion und will weltweit mehr als 60 Millionen Patienten erreichen, während neue Medikamente wie CagriSema für zusätzliches Wachstum sorgen sollen. Gleichzeitig investiert der Pharmakonzern kräftig in Produktionskapazitäten und stützt die Aktie mit einem Rückkaufprogramm über 15 Milliarden DKK. An der Börse überwiegt dennoch die Skepsis, da Wettbewerb, Margendruck, hohe Investitionen und ambitionierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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