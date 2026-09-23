Die Preise für Festplatten und SSDs sind deutlich gestiegen. Laut dem Tech-CEO sei die Knappheit aber nicht so schlimm, wie oft von Herstellern behauptet wird. Er rechnet ab Mitte 2027 sogar mit Kostensenkungen. Die Klagen über die anhaltende Speicherkrise sind allgegenwärtig. Inzwischen spüren auch Verbraucher:innen die gestiegenen Kosten im Portemonnaie, da Hersteller von Smartphones, Laptops und anderen elektronischen Geräten diese zunehmend an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n