Veröffentlichung im Auftrag von First Phosphate Corp.

Vor mehr als einer Milliarde Jahren, lange bevor es Elektrofahrzeuge, Batteriefabriken oder die heutige Energiewende gab, kühlten tief unter dem Gebiet des heutigen Québec gewaltige Magmakörper langsam ab. Während sie kristallisierten, entstand etwas geologisch Außergewöhnliches: Mächtige, apatitreiche Phosphatschichten mit einer chemischen Zusammensetzung, die für eine der heute am schnellsten wachsenden Batterietechnologien von großer Bedeutung sein könnte.

Eine in Ore Geology Reviews veröffentlichte, peer-reviewte Studie zeichnet die Entstehung der Bégin-Lamarche-Lagerstätte von First Phosphate über mehr als eine Milliarde Jahre zurück und hilft zu erklären, warum ihre Phosphatmineralisierung ungewöhnlich hohe Apatitgehalte mit vergleichsweise niedrigen Chlorwerten und sehr geringen Konzentrationen mehrerer potenziell problematischer Elemente verbindet. Die Bedeutung dieser Arbeit reicht damit weit über die akademische Geologie hinaus: Sie schlägt eine direkte Brücke zwischen der natürlichen Entstehungsgeschichte der Lagerstätte und First Phosphates Strategie, gereinigte Phosphorsäure für die nordamerikanische LFP-Batterieindustrie bereitzustellen.

In gewisser Weise könnten genau jene geologischen Prozesse, die Bégin-Lamarche vor mehr als einer Milliarde Jahren formten, die Phosphateigenschaften geschaffen haben, nach denen moderne Batterie-Lieferketten heute suchen. Was einst geschmolzenes Gestein tief in der Erdkruste war, könnte künftig Teil einer strategisch wichtigen nordamerikanischen Quelle für LFP-Batteriematerialien werden.

Am Montag verkündete First Phosphate Corp. (CSE: PHOS; Nasdaq: PHOS; WKN: A3DQCH), dass Bégin-Lamarche Gegenstand einer peer-reviewten wissenschaftlichen Studie in Ore Geology Reviews war, einer Elsevier-Fachzeitschrift mit Schwerpunkt auf Lagerstättengeologie und mineralischen Rohstoffen. Die Studie wurde von Forschern der Queen's University und der Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) erstellt und untersucht die Mountain-, North- und South-Zonen.

Für Rockstone-Leser, die First Phosphate seit Anfang August verfolgen, fügt sich die Veröffentlichung in eine breitere Abfolge von Fortschritten ein, mit denen das Projekt schrittweise weiterentwickelt und Risiken reduziert werden. Das Wachstum und die Aufwertung der Ressource, die stärkere Präsenz an den Kapitalmärkten sowie die zunehmende internationale Finanzierungsunterstützung haben die Entwicklungsgrundlage bereits auf mehreren Ebenen gestärkt. Die neue wissenschaftliche Arbeit geht nun noch tiefer - bis zu den geologischen Ursprüngen der Lagerstätte selbst - und hilft zu erklären, warum die Mineralisierung genau jene Eigenschaften besitzt, auf denen First Phosphates Downstream-Strategie aufbaut.

In früheren Rockstone-Reports haben wir bereits über das deutliche Wachstum und die Aufwertung der Bégin-Lamarche-Phosphatressource berichtet, anschließend über First Phosphates stärkere Präsenz an den US-Kapitalmärkten durch die Nasdaq-Notierung und zuletzt über die wachsende Bedeutung internationaler Projektfinanzierung, einschließlich des Unterstützungsschreibens der Schweizer Exportrisikoversicherung SERV über bis zu rund 212,5 Mio. USD im Zusammenhang mit einem potenziellen Exportvertrag.

Diese Entwicklungen haben einige der zentralen Fragen adressiert, die sich bei einem aufstrebenden Bergbauprojekt stellen: Ist die Lagerstätte groß genug? Kann das Unternehmen Zugang zu tieferen Kapitalmärkten schaffen? Lässt sich eine glaubwürdige Finanzierungsstruktur aufbauen?

Die wissenschaftliche Studie geht nun zu einer noch grundlegenderen Frage zurück: Was genau macht die Phosphatmineralisierung bei Bégin-Lamarche eigentlich so besonders?

Und zunehmend beginnt die Geologie selbst, das Geschäftsmodell zu erklären…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/first-phosphate-die-milliardenschwere-geologische-geschichte-begin-lamarche/

Unternehmensdetails

First Phosphate Corp.

1500 Royal Centre, 1055 West Georgia St.

Vancouver, B.C. V6E 4N7 Kanada

Telefon: +1 416 200 0657

http://www.firstphosphate.com

ISIN: CA33611D1033 / CUSIP: 33611D102

Aktien im Markt: 189.144.530

Kanada-Symbol (TSX.V): PHOS

Aktueller Kurs: 2,29 CAD (22.09.2026)

Marktkapitalisierung: 433 Mio. CAD

USA-Symbol (Nasdaq): PHOS

Aktueller Kurs: 16,57 USD (22.09.2026)

Marktkapitalisierung: 313 Mio. USD

Hinweis: 10 PHOS-ADRs entsprechen 1 Stammaktie von First Phosphate.

Deutschland-Ticker / WKN: KD0 / A3DQCH

Aktueller Kurs: 1,402 EUR (23.09.2026)

Marktkapitalisierung: 265 Mio. EUR

Über den Autor

Stephan Bogner bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich von den hierin dargestellten Erwartungen abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von First Phosphate Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Connect 4 Marketing Ltd. im Namen von First Phosphate Corp. eine Vergütung in Höhe von 21.000 CAD für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Berichts. Zum Datum des Berichts hält der Autor keine Wertpapiere von First Phosphate Corp., beabsichtigt jedoch, eine Position aufzubauen. Daraus ergeben sich Interessenkonflikte, die die Objektivität des Berichts beeinträchtigen können. Anlageentscheidungen



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