Das Spezialpharmaunternehmen medac hat seine Planer auf einen einheitlichen Bedarfsplan umgestellt. PwC und medac stellen die Einführung und die weiteren Schritte auf der OMP-Veranstaltung in Singapur am 15. Oktober 2026 vor.

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 23. September 2026 / OMP und PwC haben eine Allianz geschlossen, um Prozessherstellern in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter und Chemie einheitliche und schnellere Entscheidungen in der Lieferkette zu ermöglichen. Die Planung in diesen Branchen ist geprägt von Kampagnenproduktion, langen Vorlaufzeiten und regulatorischen Anforderungen - Faktoren, die bei einer Planung in getrennten Systemen häufig erst sichtbar werden, wenn es bereits zu spät zum Handeln ist. Die Allianz kombiniert Unison Planning, die KI-gestützte Planungsplattform von OMP mit integrierter Branchenexpertise, mit den Implementierungsdienstleistungen von PwC.

Das deutsche Spezialpharmaunternehmen medac nutzt die Lösung im Rahmen der Allianz bereits im Echtbetrieb, wobei die Planer in Unison Planning an einem einzigen Bedarfsplan arbeiten. PwC und medac werden das Projekt am 15. Oktober 2026 auf der OMP-Konferenz in Singapur vorstellen und dabei den Ansatz hinter der Einführung sowie die Bedeutung für die Planung in der Pharmabranche detailliert erläutern.

Kombination aus Innovation, Branchenwissen und Integration

OMP und PwC führen jede Implementierung als ein einziges Programm durch. OMP stellt Unison Planning zur Verfügung - seine KI-gestützte Plattform mit integriertem Branchen-Know-how -, die sich an die bereits beim Hersteller eingesetzten Systeme anbindet. Die Teams von PwC leiten die Implementierung, fungieren als Systemintegrator und arbeiten direkt mit den Planern des Kunden zusammen.

Beide Unternehmen beobachten denselben Wandel in den Bereichen Life Sciences, Konsumgüter und Chemie: Hersteller ersetzen fragmentierte Planungsabläufe durch einen einheitlichen End-to-End-Plan und suchen nach einer Plattform sowie einem Implementierungsteam, das ihre Branche bereits kennt.

"Prozesshersteller stehen unabhängig von ihrer Größe vor denselben Planungszwängen, und nur wenige verfügen über freie Programmkapazitäten, um eine Implementierung zusätzlich zu bewältigen. Genau hier kommt der Kombination aus Plattform, Branchenkenntnis und einem Integrator, der das Programm leiten kann, die größte Bedeutung zu", sagte Dieter Sleeuwaert, Senior Vice President Global Alliances bei OMP.

medac wechselt von Tabellenkalkulationen zu einem einheitlichen Bedarfsplan

medac liefert Spezialtherapien in den Bereichen Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie in mehr als 90 Länder und produziert an eigenen Standorten in Europa. Die Planung erfolgte bisher über eine Mischung aus Tabellenkalkulationen, Planungsfunktionen innerhalb des bestehenden ERP-Systems und einem separaten Tool mit begrenzten Planungsfunktionen. Zudem unterschieden sich die Prozesse je nach Abteilung und Region.

PwC, medac und OMP begannen mit einem gezielt auf die Bedarfsplanung ausgerichteten Release, was zu einer beschleunigten Inbetriebnahme für die deutschen Planer noch vor der breiteren Einführung führte. Die übrigen Regionen, eine Ebene für die Versorgungsplanung sowie eine zweite Version, die parallel zur SAP-S/4-Implementierung bei medac läuft, werden folgen.

"Der Erfolg beruhte darauf, dass wir mit der Version zur Bedarfsplanung begonnen und die Lösung nah am Standard gehalten haben. Dieser Ansatz lässt sich auf andere Unternehmen der Branche übertragen", sagte Jörg Zietz, Direktor, Supply Chain Planning bei PwC Deutschland.

PwC und medac gemeinsam auf der Bühne in Singapur

Dr. Karsten Gentner, Vice President Supply Chain Management und Beschaffung bei medac, und Jörg Zietz von PwC Deutschland werden erläutern, wie medac das digitale Rückgrat für eine intelligentere, widerstandsfähigere und KI-fähige pharmazeutische Lieferkette aufbaut. Ihr Vortrag findet am 15. Oktober 2026 auf der OMP-Konferenz in Singapur statt. Melden Sie sich für die Veranstaltung an.

Über PwC

Bei PwC helfen wir unseren Kunden, Vertrauen aufzubauen und sich neu zu erfinden, damit sie Komplexität in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln können. Wir sind ein technologieorientiertes, mitarbeiterorientiertes Netzwerk mit mehr als 364.000 Mitarbeitern in 136 Ländern und 137 Gebieten. In den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Assurance, Steuer- und Rechtsberatung, Transaktionen und Unternehmensberatung helfen wir unseren Kunden, Dynamik aufzubauen, zu beschleunigen und aufrechtzuerhalten.

Über medac

Die medac-Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von Patienten weltweit zu verbessern, indem sie ihnen Zugang zu den bestmöglichen medizinischen Therapien verschafft. Als global tätiges Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland sind wir in mehr als 90 Ländern aktiv und beschäftigen weltweit über 2.000 Mitarbeiter. Mit Produktionsstandorten in Europa und einem Schwerpunkt auf den Bereichen Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie entwickelt und vermarktet medac hochwertige Originalpräparate, Generika und Biosimilars.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen, die vor komplexen Planungsherausforderungen stehen, dabei, sich auszuzeichnen, zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Lösung für die Lieferkettenplanung auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen - darunter Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Metalle, Papier, Verpackungen, Kunststoffe, Reifen und Bauprodukte - profitieren vom Einsatz der einzigartigen Unison Planning-Lösung von OMP.

Anfragen zu Lösungen und Produkten

Kontaktieren Sie OMP

+32 3 650 22 11

Medienanfragen

Kira Perdue (Carabiner)

QUELLE: OMP

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85972Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85972&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.