DroneShield hat sein Drohnenabwehrsystem erfolgreich auf US-Militärfahrzeugen in Betrieb genommen und meldet gleichzeitig neue Rekordwerte bei den gesicherten Erlösen. An der Börse kommt davon bislang wenig an. Der Kurs findet keinen Boden. Charttechnisch steht die Aktie aktuell genau an einer entscheidenden Marke. Meilenstein in den USA, Druck an der Börse DroneShield hat am 15. September die Installation und Abnahme seines DroneSentry-X Mk2 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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