Der Kryptomarkt zeigt sich Ende September wieder deutlich dynamischer. Bitcoin stabilisiert sich oberhalb von 86.000 US-Dollar, Ethereum nähert sich der Marke von 2.800 Dollar und XRP gehört zuletzt zu den stärkeren großen Kryptowährungen. Welche Kursziele sind nun realistisch? Bitcoin nimmt 90.000 Dollar ins Visier Bitcoin hat sich nach den jüngsten Schwankungen wieder stabilisiert. Der Kurs bewegt sich derzeit um 86.000 US-Dollar. Aus technischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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