Die BYD-Aktie bestätigt die in meiner letzten Analyse skizzierte Skepsis gegenüber der Erholung im Abwärtstrend. Der zwischenzeitliche Aufwärtsversuch blieb kraftlos, wichtige Widerstände konnten nicht zurückerobert werden und inzwischen notiert der Titel mit 8,92 € wieder unterhalb der Marke von 9,08 €. Damit rückt nun die Frage in den Vordergrund, ob die Bären die Aktie sogar auf neue Korrekturtiefs drücken. Rabattsorgen und Margendruck belasten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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