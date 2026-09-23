Mentimeter bringt eine Suite mit drei neuen Tools auf den Markt: Menti Live, Menti Form und Menti Pulse. Durch Interaktion, Erkenntnisse und Empfehlungen können Menschen live eingebunden werden, es ist möglich, asynchron Rückmeldungen zu sammeln und wichtige Signale über einen längeren Zeitraum hinweg zu verfolgen.

Mit diesem neuen Angebot geht Mentimeter über Live-Präsentationen hinaus. Durch die Beteiligung der Teilnehmer ist es nun möglich zu verstehen, was die Menschen denken, wissen und brauchen.

"Die meisten Unternehmen verfügen über reichlich Daten, haben aber überraschenderweise nur wenig Einblick, was ihre Mitarbeiter tatsächlich denken. Diese neuen Tools bieten Führungskräften die Möglichkeit, die Beteiligung der Mitarbeiter in unternehmensweite Leistung umzuwandeln - in Anwesenheit, danach und im Laufe der Zeit. Das verbessert die Grundlage für Entscheidungen und damit letztendlich die Führungsqualität, " sagt Johnny Warström, CEO und Gründer von Mentimeter.

Drei Tools für unterschiedliche Momente der Interaktion

Menti Form erhebt Beiträge asynchron. Dies führt zu einer gemeinsamen Reflexion und gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich einzubringen unabhängig davon, wo sie sich befinden oder ob sie gleichzeitig teilnehmen.

Menti Pulse ermöglicht es Führungskräften, den Überblick über die Teamdynamik oder den Projektstatus zu behalten, indem sie eine wiederkehrende Frage stellen und die Antworten im Zeitverlauf verfolgen. So können Unternehmen Veränderungen, Muster und potenzielle Risiken proaktiv erkennen.

Menti Live ermöglicht die Teilnahme an Besprechungen, Präsentationen und Schulungen in Echtzeit, sodass sich jeder durch Fragen, Umfragen und andere interaktive Formate einbringen kann. Es handelt sich um das Produkt, für das Mentimeter am bekanntesten ist nun weiterentwickelt, KI-gestützt und unter einem eindeutigeren Namen.

Die Tools können einzeln oder zusammen genutzt werden. So lässt sich beispielsweise Menti Live einsetzen, um die Teilnehmer während eines Workshops oder einer Produkteinführung einzubinden, Menti Form, um anschließend Feedback einzuholen, und Menti Pulse, um zu verfolgen, wie sich das Verständnis und die Übereinstimmung in den folgenden Monaten entwickeln.

"Mit Mentimeter können sich die Teilnehmer äußern. Die Teilnahme erfolgt anonym, was zu großem Vertrauen und hohen Beteiligungsquoten führt. Die erhaltenen Daten können manchmal unbequem sein, was aber genau zu Veränderungen anregt," sagt Leonilda Koster, Senior Marketing and Communications Specialist bei Sasol.

Menti Live, Menti Form und Menti Pulse sind ab dem 23. September 2026 verfügbar unter: mentimeter.com. Jeder kann kostenfrei starten.

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