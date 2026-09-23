Die Off-Market-Investition stärkt die Präsenz des globalen Unternehmens in einem der begehrtesten Logistik-Teilmärkte der Region

Cabot Properties, ein weltweit tätiger Investor, Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, gab heute den Terminkauf einer modernen, sich im Bau befindlichen Logistikimmobilie im Gewerbegebiet Groß Munzel in der Region Hannover vom in Hannover ansässigen deutschen Family Office und Projektentwickler BGAR bekannt. Die Logistikimmobilie ist Teil eines Gewerbeentwicklungsprojekts im Raum Wunstorf/Barsinghausen westlich von Hannover. Die Fertigstellung des rund 16.400 Quadratmeter großen Gebäudes ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Die Immobilie wurde bereits während der Bauphase vollständig vermietet. Die Off-Market-Transaktion baut die Präsenz von Cabot in strategisch wichtigen europäischen Logistikmärkten weiter aus, die von ihrer Nähe zu wachsenden städtischen Verbraucherzentren profitieren.

"Dies ist eine seltene Gelegenheit, eine moderne, hochfunktionale Logistikimmobilie noch während der Bauphase im Rahmen eines Off-Market-Verfahrens mit begrenztem Bieterwettbewerb zu erwerben. Dies ermöglicht es uns, zu attraktiven Konditionen in eine strategisch wichtige Zielregion zu expandieren", sagte Konstantin Braun, Vice President, Investments bei Cabot Properties. "Die Immobilie befindet sich in einem etablierten Logistikcluster, der weiterhin starkes Interesse bei Mietern und Entwicklern weckt. Sie profitiert zudem von einer hervorragenden Anbindung an einen der wichtigsten Logistikkorridore Niedersachsens und einem bestehenden Mietvertrag mit einem hochwertigen Mieter. Die anhaltend starke Nachfrage nach modernen Logistikimmobilien in Norddeutschland steht im Einklang mit unserer Strategie, in Objekte zu investieren, die für Mieter geschäftskritisch sind und sich in Schlüsselregionen befinden, die durch Wirtschaftswachstum und positive Konsumtrends gekennzeichnet sind."

Nach Fertigstellung wird die Immobilie eine Fläche von rund 16.400 Quadratmetern umfassen. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören eine lichte Höhe von ca. 12,20 Metern, eine ESFR-Sprinkleranlage, 14 Überladebrücken und zwei ebenerdige Tore. Die Immobilie wird zudem so ausgestattet sein, dass sie die Anforderungen der Wassergefahrenklasse III (WGK III) erfüllt. Das Gebäude lässt sich in zwei separate Einheiten unterteilen, was die Flexibilität bietet, künftig mehrere Mieter und deren jeweiligen Flächenbedarf unterzubringen. Die Immobilie wird voraussichtlich die DGNB-Gold-Zertifizierung erhalten; auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert.

"Wir bei BGAR möchten uns bei Cabot für das in unser Unternehmen gesetzte Vertrauen sowie für die professionelle und reibungslose Abwicklung des Kaufprozesses bedanken. Unser Fokus liegt nun auf dem Abschluss der letzten Bauphasen und der Übergabe des Gebäudes an den neuen Eigentümer. Gerne würden wir auch den Erwerb zukünftiger Projekte mit Cabot besprechen", sagt Bernd Rathenow, Geschäftsführer bei BGAR.

Die Immobilie liegt etwa zwei Autominuten von der Autobahn A2 entfernt. Als eine der wichtigsten Ost-West-Verkehrsachsen Deutschlands bietet die A2 direkte Verbindungen in die Niederlande, ins Ruhrgebiet und nach Hannover sowie über Berlin weiter nach Polen.

Als Hauptstadt Niedersachsens profitiert Hannover von einer starken wirtschaftlichen Basis, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau, Lebensmittelindustrie und Chemie. Niedersachsen ist flächenmäßig das zweitgrößte Bundesland Deutschlands und das viertgrößte nach Einwohnerzahl. Zu den bedeutenden Unternehmen und Logistiknutzern in der Region zählen Amazon, Airbus, BMW, Continental, DSV, DHL, FedEx, die Nagel-Gruppe, UPS, Volkswagen und Rhenus.

Das Gewerbeimmobilien-Team der S-ImmobilienVermittlung Hannover GmbH freut sich, eine weitere Transaktion mit Cabot erfolgreich abgeschlossen zu haben.

"Die professionelle Abwicklung des Prozesses durch BGAR trug dazu bei, dass Cabot sich entschloss, erneut in ein hochwertiges Neubauprojekt zu investieren und die Immobilie bereits während der Bauphase zu erwerben. Wir freuen uns auf den weiterhin reibungslosen Verlauf des Projekts und auf eine erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit aller Beteiligten", sagt Felicitas Roda, Immobilienmaklerin bei der S-ImmobilienVermittlung Hannover GmbH.

Über Cabot Properties Inc.

Cabot Properties ist ein internationales Private-Equity-Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Logistiksektor. Cabot wurde 1986 gegründet und war eines der ersten Immobilienunternehmen, das institutionellen Anlegern Zugang zum Industrieimmobiliensektor ermöglichte. Das Unternehmen hat über 19 Milliarden US-Dollar in Logistikimmobilien investiert, betreut über 4.400 Mieter und betreibt über 1.775 Gebäude mit einer Gesamtfläche von mehr als 245 Millionen Quadratfuß. Cabot hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, London, Amsterdam, Sydney, Tokio, München, Houston, New York, Orlando und New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter www.cabotprop.com.

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