Vereinbarung soll Wolframlieferketten in den USA, im Vereinigten Königreich und in verbündeten Staaten mithilfe einer der weltweit größten Wolframlagerstätten ausbauen und stärken

Weiterer Beitrag zur Umsetzung der Ziele der am 14. September 2026 angekündigten Investitionszusage des US-Kriegsministeriums in Höhe von 450 Mio. USD

Jährliches Abnahmevolumen von mehr als 230 Mio. USD auf Basis der aktuellen APT-Preise

PORTLAND, Maine, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) ("ELMT" oder das "Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter kritischer Materialien, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher Hochenergiesysteme, hat den Abschluss eines langfristigen Abnahmevertrags für Wolframkonzentrat mit Tungsten West plc (AIM: TUN) ("Tungsten West") bekanntgegeben. Der Vertrag umfasst die Produktion der Hemerdon-Mine in Devon, England ("Hemerdon"), einer der weltweit größten Wolframlagerstätten.

Gemäß den Vertragsbedingungen rechnet ELMT damit, jährlich mehr als 1.000 Tonnen Wolframkonzentrat (WO3-Äquivalent) aus Hemerdon abzunehmen. Beide Parteien streben an, die Produktionsmengen im Laufe der Zeit zu steigern. Das Material wird über das Raffinerienetzwerk von ELMT in verbündeten Staaten zu Ammoniumparawolframat ("APT") und weiteren Wolfram-Zwischenprodukten verarbeitet. Anschließend wird es, sofern entsprechende Mengen verfügbar sind, an die US-Produktionsstandorte von ELMT in Maine, Michigan und Ohio sowie, vorbehaltlich des Vollzugs des bereits angekündigten Kaufvertrags über Vermögenswerte mit der OSRAM GmbH, an das Werk von ELMT in Schwabmünchen, Deutschland, geliefert. Diese Partnerschaft zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich soll letztlich Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, der Energiewirtschaft, der Medizintechnik, der Industrie und der Halbleiterbranche zugutekommen.

Die am 25. August 2026 angekündigte strategische Investition der britischen Regierung in Tungsten West ergänzt die am 14. September 2026 bekanntgegebene wegweisende Investition des US-Kriegsministeriums ("DoW") in ELMT. Beide Investitionen unterstreichen die Bedeutung, die die Regierungen dem Aufbau resilienter Lieferketten für kritische Rohstoffe innerhalb ihrer verbündeten Staaten beimessen. Die Abnahme wird über Elmet Refining & Trading ("ERT") abgewickelt, den neuen Geschäftsbereich des Unternehmens, der im Zusammenhang mit der Investition des DoW gegründet wurde, um den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern und deren Beschaffung, Weiterverarbeitung und Lieferung im Rahmen der Lieferbeziehungen von ELMT zu koordinieren.

"Unsere Vereinbarung mit Tungsten West baut auf der wegweisenden Investition auf, die wir vom US-Kriegsministerium erhalten haben, und bringt unsere Strategie zum Aufbau einer resilienten Lieferkette für kritische Rohstoffe weiter voran", so Peter V. Anania, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von The Elmet Group. "The Elmet Group und Tungsten West sind sich in ihrem Ziel einig, die Produktion im eigenen Land und in verbündeten Staaten sowie eine zuverlässige und kontinuierliche Versorgung der Kunden in sämtlichen Endmärkten für kritische Rohstoffe sicherzustellen."

"Diese Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte von Tungsten West, da die Aufbereitungsarbeiten in Hemerdon bereits angelaufen sind und derzeit weiter hochgefahren werden", so Jeffery Court, CEO von Tungsten West. "Wir sind überzeugt, dass unser Abnahmevertrag mit ELMT nicht nur zur Schaffung Hunderter Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich beiträgt, sondern auch unsere Position als führender westlicher Wolframproduzent festigt und es uns ermöglicht, zum Aufbau einer resilienten Wolframlieferkette für die USA, das Vereinigte Königreich und unsere weiteren Verbündeten beizutragen."

Nach der strategischen Investition des britischen Staatsfonds National Wealth Fund in Höhe von 71 Mio. GBP hat Tungsten West die Aufbereitungsarbeiten in Hemerdon aufgenommen. Die Mine strebt an, die Produktion bis zum Ende des ersten Quartals 2027 auf den vollen Umfang hochzufahren.

ELMT und Tungsten West führen seit mehr als einem Jahr Gespräche darüber, wie sich die Produktion aus Hemerdon am besten mit den bestehenden Partnerschaften von ELMT für die Weiterverarbeitung, seinem Kundenstamm und seiner nordamerikanischen Plattform verbinden lässt. Beide Unternehmen verfolgen das gemeinsame strategische Ziel, der Industrie in den USA und im Vereinigten Königreich möglichst große Mengen Wolfram aus verbündeten Staaten zur Verfügung zu stellen. Sie sind entschlossen, ihre Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen, während die Produktion in Hemerdon im weiteren Verlauf dieses Jahres hochgefahren wird. Die Partnerschaft soll Kunden auf beiden Seiten des Atlantiks bedienen und strategisch wichtige Industriezweige in den USA und im Vereinigten Königreich mit Wolfram aus einer sicheren Bezugsquelle in verbündeten Staaten versorgen.

Diese Mitteilung folgt auf die am 14. September 2026 angekündigte wegweisende Investition des DoW in ELMT, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Position als führender Anbieter strategisch wichtiger Rohstoffe weiter zu stärken.

"Diese Mitteilung knüpft an unsere Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten an. Durch unsere Zusammenarbeit in Bereichen wie Bergbau und Rohstoffaufbereitung helfen wir wichtigen Branchen wie der Verteidigungsindustrie und der Branche für saubere Energie in beiden Ländern, sich mit den benötigten Rohstoffen zu versorgen", so der britische Minister für Reindustrialisierung Blair McDougall. "So setzen wir unsere Strategie für kritische Mineralien in die Praxis um: Wir schmieden ambitionierte internationale Partnerschaften, die unsere wirtschaftliche Sicherheit stärken und zum Aufbau resilienterer und nachhaltigerer Lieferketten für kritische Rohstoffe beitragen."

Unternehmensupdate für Investoren

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wird die Geschäftsführung von ELMT das ursprünglich für den 24. September 2026 angekündigte gesonderte Unternehmensupdate für Investoren vorerst verschieben. Das Unternehmen wird bei Bedarf weiterhin über neue Entwicklungen informieren und beabsichtigt, in naher Zukunft weitere Einzelheiten zur Terminplanung bekannt zu geben.

Über Tungsten West

Tungsten West plc ist ein britisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Wiederaufnahme der Produktion in der Wolfram- und Zinnmine Hemerdon im Süden der englischen Grafschaft Devon konzentriert. Hemerdon zählt zu den weltweit größten Wolframvorkommen und verfügt bereits über eine umfangreiche Infrastruktur, darunter einen teilweise erschlossenen Tagebau, eine Aufbereitungsanlage und eine integrierte Anlage zur Lagerung von Bergbau- und Aufbereitungsabfällen.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

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Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com

949-574-3860

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