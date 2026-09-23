Solana Prognose September 2026: SOL testet 120 Dollar - und ein Token fliegt unter dem Radar

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118 Dollar, 21 Prozent Plus in sieben Tagen, neues Neunmonatshoch: SOL hat diese Woche ein Signal gesetzt, das kein Trader ignorieren kann. In derselben Woche flossen 999 Millionen Dollar an einem einzigen Tag in Bitcoin-ETFs, der stärkste Einzeltag des gesamten Jahres 2026. SOL rückt damit ins Zentrum jeder Krypto-Diskussion.

Analyst Ali Martinez sieht 150 Dollar als nächstes Ziel, sofern die Unterstützung bei 103 Dollar hält. Wenn Milliarden in große Coins fließen, folgt ein bekanntes Muster aus früheren Zyklen: Token mit echten Produkten werden entdeckt, bevor sie den breiten Markt erreichen. Dieser Artikel zeigt, wohin SOL gehen könnte und welcher Token gerade unter dem Radar läuft.

Solana Prognose: Was treibt den SOL-Kurs im September 2026?

SOL notiert am 23. September bei rund 118 Dollar laut CoinGecko und hat in sieben Tagen mehr als 21 Prozent zugelegt. Das Netzwerk verkürzte seine Slot-Zeit am 18. September auf 250 Millisekunden, was die Blöcke um 17 Prozent schneller macht. Dieser technische Fortschritt fiel in eine Phase, in der der gesamte Kryptomarkt frisches Kapital anzog.

Solana-ETFs verzeichneten zwölf Wochen in Folge Nettozuflüsse und halten rund 1,74 Milliarden Dollar an Vermögen. Am 22. September flossen 26,1 Millionen Dollar in Solana-Fonds, der stärkste Einzeltag des Monats. Parallel zogen Bitcoin-ETFs fast eine Milliarde Dollar an, laut The Block der größte Einzeltag seit Oktober 2025. BlackRock führte mit 381 Millionen, Ark 21Shares mit 289 Millionen und Fidelity mit 238 Millionen Dollar, laut Benzinga. Ethereum-ETFs legten am selben Tag weitere 269 Millionen Dollar drauf.

Analyst Ali Martinez identifizierte 103 Dollar als Schlüsselunterstützung für SOL, nachdem rund 39 Millionen SOL nahe dieser Marke gekauft wurden. Die nächsten Barrieren liegen bei 123 und 132 Dollar. Bei einem Durchbruch über 132 Dollar öffnet sich der Weg in Richtung 150 Dollar. Das Netzwerk gewann 9,5 Millionen neue Adressen pro Tag, die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 SOL stieg um 1,58 Prozent, und das Börsenangebot sank um 4,91 Prozent. Wenn so viel Kapital fließt und die Netzwerkdaten den Trend bestätigen, beginnen erfahrene Anleger nach dem Token zu suchen, der noch nicht eingepreist ist.

Solana Prognose trifft auf Pepeto: Warum dieser Presale jetzt auffällt

SOL klettert, doch die erfahrensten Anleger kaufen in solchen Phasen nicht nur Solana. Sie suchen gezielt den Token, der diesen Zyklus noch nicht eingepreist hat, weil genau dort in früheren Zyklen das größte Kurspotenzial gelegen hat.

Das Problem, das die meisten Trader kennen, ist einfach: Gebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar auf Uniswap kostet 3 Dollar, auf PancakeSwap 2,50 Dollar. Wer 200 Trades à 5.000 Dollar durchführt, zahlt allein auf Uniswap 3.000 Dollar an Gebühren, die nie für den Anleger arbeiten. Pepeto hat mit PepetoSwap eine eigene Börse gebaut, auf der die Swap-Gebühr bei 0,00 Prozent liegt. Der Nutzer zahlt nur die Gas-Gebühr der jeweiligen Blockchain.

Market-, Limit- und DCA-Orders laufen über dieselbe Plattform. MEV-Schutz ist standardmäßig über ein privates Relay aktiviert und schützt jeden Trade vor Front-Running. Die Plattform wurde mit einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet und wächst stetig. Das ist kein Punkt auf einer Roadmap, sondern ein Produkt, das heute live läuft.

SolidProof hat vor dem Start des Presales den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass Käufer eine auditierte Sicherheitsgrundlage vorfinden. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin entwickelt, und ein Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. Ein integrierter Scanner prüft jeden gelisteten Token mit 42 automatischen Checks und blockiert Trades auf Verträge, die nicht bestehen. Über 10,38 Millionen Dollar wurden bisher zu einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token eingesammelt, und Binance steht auf der Liste der kommenden Börsen.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt nach oben, doch selbst bei 150 Dollar bietet SOL von hier aus nur eine Verdopplung. Das größte Kurspotenzial lag in jedem Zyklus bei Token, die vor dem ersten Börsenlisting gekauft wurden, nicht danach. Pepeto kostet weniger als einen Bruchteil eines Cents, bietet drei bereits laufende Tools und hat ein Binance-Listing in Aussicht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Presale-Runde noch als offen an. SOL hat diese Woche geliefert, aber das eigentliche Renditepotenzial liegt dort, wo der Kurs noch nicht gelaufen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die Solana Prognose für September 2026?

SOL notiert bei 118 Dollar mit Kurszielen von 132 und 150 Dollar, sofern die Unterstützung bei 103 Dollar hält. Analysten sehen den Trend als bullisch, solange die ETF-Zuflüsse anhalten.

Was ist Pepeto und warum wird es mit SOL verglichen?

Pepeto betreibt drei live Tools, erhebt null Handelsgebühren und verkauft im Presale auf der offiziellen Pepeto-Website zu einem Preis unter einem Bruchteil eines Cents. Bei vergleichbaren Projekten lag das größte Kurspotenzial beim Einstieg vor der Börsennotierung.