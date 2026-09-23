Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus haben hohe Wellen geschlagen - auch an der Börse. Der Wahlsieg der Linkspartei brachte die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia weiter in Bedrängnis, würden die Pläne der Linkspartei zur Vergesellschaftung privater Immobilienbestände doch auch Vonovia und deren Berliner Wohnungsbestände hart treffen - so die Pläne denn tatsächlich durch- und umgesetzt werden.Wahlsieg der Linkspartei übt Druck auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de