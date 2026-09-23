Die Sandisk Aktie hat seit Jahresbeginn bereits kräftig zugelegt. Dennoch sieht ein Analyst von Rosenblatt weiteres Potenzial und verweist auf strukturelle Verbesserungen im Speichergeschäft sowie starke Nachfrage aus Rechenzentren.Rosenblatt startet optimistisch Nach der starken Rally der Sandisk Aktie fragen sich viele Anleger, ob der Titel noch weiteres Aufwärtspotenzial bietet. Rosenblatt nimmt die Beobachtung der Aktie nun neu auf und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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