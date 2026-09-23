Köln (ots) -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt drei Tage lang die Amtsgeschäfte aus Hattingen im südlichen Ruhrgebiet. Im WDR-Interview hat er über seinen NRW-Besuch und die politische Lage in Deutschland gesprochen. Er zeigte sich überzeugt, dass grundlegende Reformen in Deutschland möglich sind."Ich glaube nicht daran, dass dieses Land im Prinzip reformunfähig ist. [...] Wir haben in diesen letzten Jahrzehnten so viele Krisen, auch schwere Krisen, überstanden, haben mit eigenen Lösungen an Wegen aus den Krisen gearbeitet und deshalb bin ich davon überzeugt, das geht auch heute noch."Angesprochen auf die Frage, wie er als Bundespräsident in Erinnerung bleiben will - und die sogenannte Ruck-Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog sagte Steinmeier im Interview mit der Aktuellen Stunde des WDR:"Die Deutschen lieben die Ruck-Rede mehr als den Ruck. Ich war damals in einer verantwortlichen Position, als wir Wege aus der wirtschaftlichen Krise, aus 5 bis 6 Millionen Arbeitslosen finden mussten und habe jedenfalls daran mitgewirkt, dass das gelungen ist. Nicht durch eine Ruck-Rede, sondern indem wir den Ruck organisiert haben. Heute mit Blick darauf, dass wir in einer Lage sind, in der die freiheitlichen Demokratien fast weltweit mindestens unter Anfechtung stehen, auch bedroht sind, würde ich mir wünschen, dass die Menschen sagen, das ist jemand, der hat sich vom ersten Tage bis zum letzten Tage für die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie eingesetzt."Von seinen Ortsbesuchen - wie dem in Hattingen - nimmt Steinmeier viel Positives mit:"Ich rede mir die Welt nicht schön. Aber diese Ortszeiten sind für mich auch deshalb eine Kraftquelle, weil das Bild von Deutschland sich etwas korrigiert. Es ist nicht das schlecht gelaunte, nörgelige Deutschland, was ich feststelle bei diesen Ortszeiten, sondern es ist das Deutschland mit so vielen, unglaublich vielen Menschen, die nicht einfach nur abwarten, dass andere etwas tun, sondern die selbst mit anpacken, um die Dinge vor Ort zu regeln, ihren Ort zu einem besseren Ort zu machen."Das komplette Interview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt es zum Nachlesen und Ansehen auf wdr.de.Pressekontakt:WDR Newsroom: 0221 220 8182Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6357918