Die neue Plattform verbindet institutionelle Anlageexpertise mit technischen Umsetzungsfähigkeiten, um Immobilienbesitzern dabei zu helfen, Dekarbonisierungsstrategien umzusetzen, die den Wert der Vermögenswerte steigern, die Betriebskosten senken und die langfristige Wertentwicklung fördern.

Principal Asset Management und Longevity Partners gaben heute die Einführung von "REsponsible Asset Solutions" (RAS) bekannt, einer neuen Plattform, die institutionellen Immobilienbesitzern dabei helfen soll, Dekarbonisierungsinitiativen zu identifizieren, zu prüfen und umzusetzen, die die Gebäudeeffizienz verbessern, den Energieverbrauch senken und den langfristigen Vermögenswert steigern, während gleichzeitig die Renditeziele erreicht werden.

REsponsible Asset Solutions vereint die institutionelle Anlageexpertise der spezialisierten Immobilienplattform von Principal Asset Management einem der zehn weltweit führenden Immobilienverwalter1 mit einem verwalteten Vermögen von 108 Milliarden US-Dollar2 und mehr als 65 Jahren Erfahrung mit den Kompetenzen von Longevity Partners in den Bereichen Engineering, Beschaffung und Umsetzung. Durch die Kombination von fundiertem Wissen im Bereich Immobilieninvestitionen mit technischem Fachwissen zur Dekarbonisierung bietet RAS skalierbare, wertsteigernde Strategien, die Kunden dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben und gleichzeitig den langfristigen Vermögenswert zu sichern.

"Viele institutionelle Investoren haben die Erkenntnis, dass eine Dekarbonisierung von Vermögenswerten notwendig ist, bereits verinnerlicht und erkennen zunehmend, dass die Gebäudeeffizienz den Vermögenswert, den Betriebsertrag, die Finanzierungsbedingungen, die Mieternachfrage und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst", sagte Rajee Harris, Senior Managing Director und Chief Business Officer für Private Markets bei Principal Asset Management. "Allerdings fehlte es auf dem Markt bislang allgemein an Unternehmen, die in der Lage sind, Investoren dabei zu unterstützen, Projekte zu identifizieren und was noch wichtiger ist umzusetzen, die messbare Nachhaltigkeitsergebnisse liefern und gleichzeitig die Erwartungen an die finanzielle Rendite erfüllen. REsponsible Asset Solutions schließt diese Lücke, indem es Anlageexpertise mit technischer Umsetzung kombiniert und Eigentümern dabei hilft, Dekarbonisierungsstrategien in großem Maßstab umzusetzen und gleichzeitig langfristigen Wert zu schaffen."

Ein bewährter Ansatz zur Wertschöpfung

Das RAS-Modell wurde durch die praktische Umsetzung bei 14 institutionellen Immobilienobjekten verfeinert, bei denen Solaranlagen auf Dächern und Initiativen zur Nachfragesteuerung identifiziert wurden, die die Renditeschwellen für Investitionen erfüllten. Nach vollständiger Umsetzung werden diese Projekte den Energieverbrauch voraussichtlich um 37 senken und beim Exit einen zusätzlichen Vermögenswert von mehr als 10 Millionen US-Dollar generieren.

Auf Skalierbarkeit über Portfolios hinweg ausgelegt

Im Gegensatz zu traditionellen, beratungsorientierten Ansätzen kombiniert RAS Investitionsdisziplin mit technischen Umsetzungsfähigkeiten, um Dekarbonisierungsinitiativen auf Portfolioebene zu bewerten, zu genehmigen und umzusetzen.

Die Plattform umfasst standardisierte Vertragsansätze, Rahmenwerke zur Investitionspriorisierung sowie eine Reihe bewährter Maßnahmen, die auf verschiedene Anlageklassen und regionale Märkte zugeschnitten sind. Durch die Kombination dieser Instrumente mit einer strengen Prüfung auf Objektebene und technischen Umsetzungsfähigkeiten hilft RAS Immobilienbesitzern dabei, Chancen zu identifizieren, die die Objektperformance verbessern und Nachhaltigkeitsziele unterstützen können, ohne dabei die Renditeanforderungen institutioneller Anleger zu beeinträchtigen.

"Dem Markt mangelt es nicht an Ambitionen oder Kapital. Es fehlen ihm Umsetzungsmodelle, die die Anforderungen von Anlageausschüssen konsequent erfüllen und gleichzeitig messbare Ergebnisse liefern", sagte Jessica Francisco, Chief Executive Officer von Longevity Partners. "Wir haben gezeigt, dass diese Projekte die Renditeerwartungen institutioneller Anleger erfüllen können, und REsponsible Asset Solutions macht diese Möglichkeit einer breiteren Gruppe von Immobilienbesitzern zugänglich."

Weitere Informationen zu REsponsible Asset Solutions finden Sie unter responsible-as.com.

Über Longevity Partners

Longevity Partners ist ein globaler Nachhaltigkeitspartner für Immobilieninvestoren, -entwickler und -nutzer. Das Unternehmen kombiniert technisches Fachwissen, Finanzanalyse und Umsetzungsfähigkeiten, um Kunden dabei zu helfen, Wert zu erschließen, Risiken zu reduzieren und Dekarbonisierungsstrategien in ihren Immobilienportfolios zu beschleunigen. Longevity Partners wurde 2015 gegründet, verbindet globale Einblicke mit regionaler Expertise und ist in mehr als 45 Ländern weltweit tätig. Erfahren Sie mehr unter longevity-partners.com.

Über Principal Asset Management

Mit Kompetenzen auf öffentlichen und privaten Märkten in allen Anlageklassen betrachten Principal Asset Management und seine Anlagespezialisten die Vermögensverwaltung aus einer anderen Perspektive und entwickeln Lösungen, die dazu beitragen, die Anlageziele der Kunden zu erreichen. Durch die Kombination lokaler Erkenntnisse mit globalen Perspektiven identifiziert Principal Asset Management einzigartige und attraktive Anlagemöglichkeiten für mehr als 1.100 institutionelle Kunden in über 80 Märkten. 2 Principal Asset Management ist der globale Geschäftsbereich für Anlagelösungen der Principal Financial Group (Nasdaq: PFG), verwaltet ein Vermögen von 601,9 Milliarden US-Dollar2 und wurde 14 Jahre in Folge als einer der "Best Places to Work in Money Management"3 ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr unter www.PrincipalAM.com

[1] Pensions Investments, "The Largest Real Estate Investment Managers", 10. November 2025.

[2] Stand: 30. Juni 2026.

[3] Pensions Investments, "The Best Places to Work in Money Management" unter Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern, Dezember 2025.

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Contacts:

Rachel Fagan, Longevity Partners

rfagan@longevity-partners.com

512-791-2083

Sara Bonney, Principal Asset Management

bonney.sara@principal.com

515-878-0835