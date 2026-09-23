Die Nebenveranstaltung wird gemeinsam von den Regierungen Spaniens und Sambias am Rande der 81. UN-Generalversammlung organisiert Donnerstag, 24. September 2026, 8:30 Uhr EDT, New York, NY, im University Club

Das Global Public Health Institute der AIDS Healthcare Foundation (AHF), der Club de Madrid und weitere Partner werden gemeinsam mit den Regierungen Spaniens und Sambias einen hochrangigen Rundtisch unter dem Titel "Neuausrichtung der globalen Gesundheit: Regionale Plattformen, Gerechtigkeit und finanzpolitischer Spielraum für die Sicherheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit", am Donnerstag, 24. September 2026, von 8:30 bis 10:30 Uhr im University Club in New York City sowie online über Zoom.

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Join global health leaders, policymakers and advocates for a high-level roundtable on rebalancing global health through stronger regional platforms, greater equity and sustainable health financing. Sept. 24 in New York City and online.

Die Veranstaltung findet am Rande der 81. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA81) und des in dieser Woche stattfindenden hochrangigen Treffens der Vereinten Nationen zu Pandemievorsorge, -vorsorge und -reaktion statt.

Die Welt steht vor einem entscheidenden Moment für die globale öffentliche Gesundheit. Wiederkehrende Ausbrüche von Infektionskrankheiten, klimabedingte Gesundheitsbedrohungen, zunehmende Antibiotikaresistenzen und seit langem bestehende Lücken beim Zugang zu Impfstoffen, Diagnostika, Therapeutika, Überwachungs- und Notfallmaßnahmen haben strukturelle Schwächen in der derzeitigen globalen Gesundheitsarchitektur offenbart. Gleichzeitig verzeichnete die öffentliche Entwicklungshilfe den stärksten Rückgang innerhalb eines Jahres seit Beginn der Aufzeichnungen, während die Schuldenlast die Gesundheitsbudgets in vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weiterhin belastet.

Die Verhandlungsführer arbeiten zudem mit Hochdruck daran, den Anhang "Zugang zu Krankheitserregern und Vorteilsausgleich" (PABS) zum WHO-Pandemievertrag bis zum 27. Mai fertigzustellen ein wesentlicher Schritt zur Umsetzung des Vertrags. Vor diesem Hintergrund werden die Referenten untersuchen, ob regionale Plattformen von der Africa CDC bis hin zu neuen Initiativen in Asien, Lateinamerika und der Karibik als fehlende Säule zwischen nationalen Regierungen und globalen Institutionen dienen können, um Vorsorge, Reaktion, Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht zu stärken und den Ländern mehr Autonomie zu gewähren, während gleichzeitig die globale Solidarität gestärkt wird. Die Veranstaltung wird zudem erörtern, was erforderlich ist, um Forderungen nach einer gerechten globalen Gesundheitsarchitektur in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

WAS: Hochrangiger Runder Tisch "Neugewichtung der globalen Gesundheit: Regionale Plattformen, Gerechtigkeit und finanzpolitischer Spielraum für die Sicherheit im Bereich der öffentlichen Gesundheit." Ein 90-minütiger strategischer Dialog, der sich mit regionalen Plattformen, dem PABS-Anhang des WHO-Pandemievertrags sowie Schuldenerlass und finanzpolitischem Spielraum im Rahmen einer neu konzipierten globalen Architektur der öffentlichen Gesundheit befasst. WANN: Donnerstag, 24. Sept. 2026 Anmeldung/Erfrischungen/Platzierung: 8:30-9:00 Uhr EDT Programm: 9:00-10:30 Uhr EDT WO: University Club, 1 West 54th Street, New York, NY 10019 Zoom: https://miami.zoom.us/webinar/register/WN_unsruay5SfKDzJIVhb8kQg#/registration WER: Begrüßung: María Elena Agüero, Generalsekretärin, Club de Madrid Moderator: Dr. Jorge Saavedra, Geschäftsführer, AHF Global Public Health Institute (Mexiko) Eröffnungsrede: Michael Weinstein, Präsident, AIDS Healthcare Foundation (USA) Referenten (in alphabetischer Reihenfolge) Minister Roma Chilengi, Gesundheitsministerium, Sambia Minister Budi Sadikin, Gesundheitsministerium, Indonesien; Kandidat für Generaldirektor, WHO I.E. Laura Chinchilla, Frühere Präsidentin von Costa Rica; Präsidentin, Club de Madrid Prof. Lawrence Gostin, Distinguished Professor, Georgetown University/O'Neill Institute (USA) Botschafterin Mencía Manso de Zúñiga, Spanische Sonderbotschafterin für globale Gesundheit Designierte Teilnehmer Aggrey Aluso, Geschäftsführer, Resilience Action Network Africa (Kenia) Dr. Ana Amaya, Außerordentliche Professorin, Pace University United Nations University (UNU-CRIS) (El Salvador/USA) Kinz ul Eman, stellvertretendes Vorstandsmitglied für zivilgesellschaftliche Organisationen des Globalen Südens, Verwaltungsrat des (Pakistan) Mokgweetsi Masisi, ehemaliger Präsident von Botswana; Mitglied im Club de Madrid MEDIENKONTAKTE: Denys Nazarov, Director of Global Policy Communications, AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org Ged Kenslea, Senior Director, Communications, AHF, +1.323.308.1833 (Büro), +1.323.791.5526 (Mobiltelefon), gedk@aidshealth.org

ZIELE DES RUNDTISCHGESPRÄCHS:

Das Rundtischgespräch bringt hochrangige Regierungsvertreter, Experten für globale Gesundheit sowie Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und multilateraler Institutionen zusammen, um einen politischen Dialog auf hoher Ebene über die Neugestaltung der globalen Gesundheitsgovernance voranzutreiben, wobei regionale Plattformen als wesentliche Instrumente für Vorsorge, Reaktion, Gerechtigkeit und Umsetzung positioniert werden. In der Diskussion wird zudem untersucht, wie das WHO-Pandemieabkommen und sein PABS-Anhang einen gerechten Zugang und eine gerechte Aufteilung der Vorteile operationalisieren können und wie Schuldenerlass, Umschuldung und neue fiskalische Mechanismen den finanziellen Spielraum erweitern können, den nationale und regionale Gesundheitssysteme benötigen.

Die AIDS Healthcare Foundation(AHF), die weltweit größte Gesundheitsorganisation im Bereich HIV/AIDS, versorgt mehr als 3,2 Millionen Menschen in 50 Ländern darunter die USA sowie Afrika, Lateinamerika/Karibik, den asiatisch-pazifischen Raum und Osteuropa mit modernster Medizin und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 erhielt die AHF den MLK, Jr. Social Justice Award, die höchste Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org, finden Sie uns auf Facebook und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter und TikTok.

Das AHF Global Public Health Institute ist eine Initiative der AIDS Healthcare Foundation, die gegründet wurde, um Analysen und Forschungen zur globalen Gesundheitspolitik durchzuführen und so objektive Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für Verbesserungen der Gesundheitspolitik auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene dienen können, insbesondere im Bereich der Infektionskrankheiten.

Der Club de Madrid ist das weltweit größte Forum demokratischer ehemaliger Staats- und Regierungschefs, das seine kollektive Führungserfahrung nutzt, um inklusive Demokratie und globales Wohlergehen zu fördern. Als überparteiliche, gemeinnützige Organisation mit über 130 Mitgliedern aus mehr als 70 Ländern arbeitet die Organisation mit einem globalen Netzwerk zusammen, um den Dialog zu fördern, sich für bestimmte Anliegen einzusetzen und politische Empfehlungen zu kritischen Themen wie Inklusion, nachhaltige Entwicklung und Frieden zu geben.

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Contacts:

Denys Nazarov, Director of Global Policy Communications, AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org

Ged Kenslea, Senior Director, Communications, AHF, +1.323.308.1833 (Büro), +1.323.791.5526 (Mobiltelefon), gedk@aidshealth.org