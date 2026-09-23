Ethereum Prognose: Warum ziehen Anleger ETH so schnell von Binance ab wie seit drei Jahren nicht?

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Ethereum hat in drei Monaten 75 % zugelegt, und trotzdem ziehen Anleger ihre Coins jetzt schneller von Binance ab als seit drei Jahren. ETH stieg am 22. September um 6 % und durchbrach die Marke von 2.700 Dollar mit deutlichem Volumen. Short-Liquidationen von insgesamt 769 Millionen Dollar trieben die Rallye am Wochenende mit Kraft an. Wer sein Geld von einer Börse abzieht, plant nicht zu verkaufen, sondern will seine Coins langfristig halten. Was diese Bewegung für die Ethereum Prognose bedeutet und wo sich das nächste frühe Fenster öffnet, zeigt dieser Artikel. Die Daten zeichnen ein Bild, das erfahrene Krypto-Anleger auf den ersten Blick erkennen werden.

Was bewegt die Ethereum Prognose, während Anleger ETH von Binance abziehen?

Die ETH-Abhebungen von Binance haben den höchsten Monatsdurchschnitt seit drei Jahren erreicht. CryptoQuant sieht darin ein Akkumulationssignal: Käufer bewegen ihre ETH in private Wallets, wo sie dem Markt als Verkaufsdruck entzogen werden.

CryptoQuant stellte fest, dass die Akkumulation bei Ethereum aktuell stärker ausfällt als bei Bitcoin, wie CoinEdition berichtet. Bitcoin kämpft noch damit, sein Mai-Hoch dauerhaft zu halten, während ETH dieses Niveau bereits übertroffen hat.

ETH öffnete am 22. September bei über 2.775 Dollar, dem höchsten Stand seit Januar. Über 115.000 Trader wurden in 24 Stunden liquidiert, Gesamt-Liquidationen erreichten 769 Millionen Dollar. BitMine kaufte am selben Tag 27.562 ETH und reduzierte das handelbare Angebot weiter.

Der ETH-Kurs notiert bei rund 2.766 Dollar und hat den wichtigen 0,618-Fibonacci-Widerstand bei 2.671 Dollar nach oben durchbrochen, wie Altcoin Buzz berichtet. Analyst Crypto Patel sieht die Zone zwischen 2.715 und 2.900 Dollar als nächste entscheidende Hürde. Bei der Prognoseplattform Kalshi liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ETH das Jahr über 4.000 Dollar beendet, jetzt bei 23 %, im Juni lag dieser Wert noch bei 13 %.

Der Kurs bleibt bullisch, solange er über 2.360 Dollar notiert. Bei einem Marktwert von über 330 Milliarden Dollar braucht jede weitere Verdopplung enormes frisches Kapital, und genau hier stellt sich die Frage, wo die wirklich großen prozentualen Renditen noch möglich sind.

Warum beobachten Trader gerade jetzt Pepetos gebührenfreie Börse?

Große ETH-Halter sitzen auf ihren Positionen und ziehen Coins von der Börse ab, und genau das zeigt, was sie für die kommenden Monate erwarten. Sie warten lieber auf einen höheren Kurs, als zum jetzigen Niveau zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Dieselbe Logik zeigt das größte Renditepotenzial am Anfang eines Coins, bevor die breite Masse ihn entdeckt.

Pepeto steht genau an diesem frühen Punkt. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und bisher sind 10,38 Millionen Dollar in den Presale eingegangen. Der Reiz geht aber über den niedrigen Einstiegspreis hinaus. Pepeto betreibt bereits eine funktionierende Börse namens PepetoSwap, die schon vor dem offiziellen Listing live gegangen ist. Sie verdient ihren Platz in steigenden und fallenden Märkten, weil sie eine Gebühr eliminiert, die jeder Trader bei jedem Tausch bezahlt.

Bei Uniswap kosten 200 Tauschvorgänge mit je 5.000 Dollar insgesamt 3.000 Dollar an Gebühren. PepetoSwap berechnet 0,00 %, der Nutzer zahlt nur die Netzwerkgebühr.

Jeder Tausch wird durch einen Scanner geprüft, der Tokens mit kritischen Risiken blockiert, bevor Geld fließt. Das funktioniert direkt aus MetaMask oder Trust Wallet.

Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start auditiert und jeden Smart Contract auf Schwachstellen geprüft, was Käufern die Gewissheit gibt, dass das Projekt auf solidem technischem Fundament steht. Funktionierende Werkzeuge und ein niedriger Einstiegspreis geben Pepeto eine breite Anziehungskraft, und wer den ETH-Kurs von 1.510 auf über 2.700 Dollar verfolgt hat, erkennt das Potenzial, das ein früher Einstieg bieten kann.

Fazit

Binance-Abzüge auf einem Dreijahreshoch zeigen, dass ETH-Halter mit deutlich mehr rechnen. Die Ethereum Prognose hat auf der technischen Seite Spielraum nach oben. Doch ETH ist ein Coin mit über 330 Milliarden Dollar Marktwert, weshalb erfahrene Anleger auch einen Teil ihres Kapitals in frühe Presales legen. Mit 10,38 Millionen Dollar im Presale und einer gebührenfreien Börse, die bereits läuft, zeigt Pepeto die Merkmale eines Projekts mit dem Potenzial für deutliche Kursbewegungen nach dem Listing. Die aktuelle Stufe ist auf der offiziellen Pepeto-Website noch offen. Wer wartet, zahlt mehr.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose nach dem Binance-Abhebungsrekord?

ETH notiert bei 2.766 Dollar nach dem Bruch des Fibonacci-Widerstands bei 2.671 Dollar. Analyst Crypto Patel sieht 2.715 bis 2.900 Dollar als nächste Hürde.

Welche Werkzeuge bietet Pepeto bereits vor dem Listing?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse namens PepetoSwap, die schon vor dem Listing live ist. Jeder Tausch wird durch einen Scanner geprüft, der Tokens mit kritischen Risiken blockiert. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale auditiert. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.