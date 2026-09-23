Manche Speichermedien haben schon Jahrzehnte einen guten Dienst geleistet. Sie wurden zwar im Laufe der Zeit von moderneren Alternativen überholt, kommen aber teilweise immer noch zum Einsatz. Welche Speicherlösungen deshalb nicht mehr täglich genutzt werden sollten. Heutzutage setzen viele auf SSDs und hochperformante SD-Karten, wenn es ums Speichern und schnellen Datentransfer geht. Tatsächlich gibt es aber auch heute noch Technik, die zum Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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