Die neue Lösung integriert KI-gestützte Berichterstattung und Fallmanagement in die LRN Catalyst-Plattform und hilft Unternehmen dabei, Hemmschwellen beim Melden von Missständen abzubauen, effektiver auf aufkommende Risiken zu reagieren und ethische Grundsätze zu stärken.

LRN Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Ethik und Compliance, gab heute die Einführung von Catalyst Voice bekannt. Dies ist eine KI-gestützte Lösung für die Meldung von Vorfällen durch Mitarbeiter und das Fallmanagement, die darauf ausgelegt ist. Sie soll Unternehmen dabei unterstützen, eine Kultur des offenen Umgangs mit Problemen zu schaffen und Risiken am Arbeitsplatz zu erkennen, bevor diese zu größeren rechtlichen, rufschädigenden oder geschäftlichen Problemen eskalieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Hotline-basierten Systemen, die von Mitarbeitern oft als einschüchternd oder schwer bedienbar empfunden werden, bietet Catalyst Voice eine leichter zugängliche, digital ausgerichtete Möglichkeit, Bedenken zu äußern. Es gibt Ethik- und Compliance-Teams gleichzeitig ein effektiveres Instrument zur Verwaltung, Untersuchung und Bearbeitung von Vorfällen an die Hand. Catalyst Voice ist nativ in die Catalyst-Plattform von LRN integriert und beseitigt traditionelle Hindernisse bei der Meldung von Bedenken durch interaktive und praxisorientierte Anleitungen für Mitarbeiter. Diese sollen erklären, warum es wichtig ist, sich zu äußern, häufige Ängste ausräumen, die verfügbaren Kanäle hervorheben und verdeutlichen, was Mitarbeiter nach der Meldung eines Vorfalls erwarten können.

"Catalyst Voice spiegelt wider, was LRN schon immer einzigartig gemacht hat: unsere Überzeugung, dass starke Ethik- und Compliance-Programme mehr sind als nur gute Prozesse sie entstehen erst, wenn eine Unternehmenskultur verstanden, bewertet und gestärkt wird", sagte Bob Lemmond, CEO von LRN. "Seit über 30 Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, eine ethische Unternehmenskultur aufzubauen, indem wir den Mitarbeitern zuhören, das Wesentliche messen und Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen. Nun haben wir dieses Fachwissen in eine KI-gestützte Plattform integriert, die Meldungen mit Schulungen, Richtlinien, Fallmanagement, Kulturmessung und anderen Programmdaten verknüpft. Mit Catalyst Voice können Unternehmen mehr tun, als nur Meldungen zu erfassen, nachdem Probleme aufgetreten sind; sie können früher zuhören, Risiken im Kontext verstehen und handeln, bevor aus kleinen Problemen größere Krisen werden."

Eine Kultur zu schaffen, in der sich Mitarbeiter sicher fühlen, Bedenken zu äußern, ist einer der aussagekräftigsten Indikatoren für ein wirksames Ethik- und Compliance-Programm. Untersuchungen von LRN haben ergeben, dass Mitarbeiter zwar in allen Unternehmen in ähnlichem Umfang Fehlverhalten beobachten, diejenigen jedoch, die in Unternehmen mit der stärksten ethischen Kultur arbeiten, in 93 der Fälle ihre Bedenken melden. Gleichzeitig zeigen die neuesten Untersuchungen von LRN, The 2026 Code of Conduct Report: The Culture Behind The Code, Turning Standards into Everyday Decisions (Der Bericht 2026 zum Verhaltenskodex: Die Kultur hinter dem Kodex wie Standards sich in alltägliche Entscheidungen umsetzen lassen), dass ein Drittel der Beschäftigten nicht davon überzeugt ist, Fehlverhalten melden zu können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

Catalyst Voice bietet Lösungen für die typischen Herausforderungen, mit denen Führungskräfte sich im Bereich Ethik und Compliance konfrontiert sehen, wenn sie vertrauenswürdige Meldemöglichkeiten und effektivere Verwaltungsprozesse schaffen möchten. Durch vernetzte Meldedaten und umfassendere Einblicke in Ethik- und Compliance-Programme können Unternehmen Muster und Ursachen von Fehlverhalten schnell erkennen und so rascher Korrekturmaßnahmen ergreifen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

KI-gestützte mehrsprachige Erfassung und Übersetzung, die Meldende durch den Prozess führt, wenn sie ein Fehlverhalten melden möchten. Dadurch werden die Meldungen präziser und für Mitarbeiter weltweit leichter verständlich, wobei Untersuchungen und Entscheidungen weiterhin von Menschen geleitet werden.

Webbasierte Meldekanäle für Mitarbeiter mit der Option, Meldungen anonym oder namentlich zu machen. Sie sind darauf ausgelegt, Hemmschwellen abzubauen, wenn Mitarbeiter bereit sind, sich zu äußern.

Konfigurierbare Workflows für das Fallmanagement, die den Untersuchungsprozess optimieren und die Fallzuweisung, die Zusammenarbeit, die wechselseitige Kommunikation, die rollenbasierte Verwaltung sowie einen ausfallsicheren Prüfpfad unterstützen.

Über LRN: Prinzipienorientierte Leistung inspirieren

Seit 1994 ist LRN ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die sich den höchsten Standards in Bezug auf Ethik, Verantwortung und Leistung verschrieben haben. Heute vertrauen weltweit mehr als 2.500 Organisationen und ihre Mitarbeiter auf die KI-gestützte Ethik- und Compliance-Plattform von LRN sowie auf Schulungen, Analysen und fachkundige Beratungsdienste, um sich in einem zunehmend komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und eine ethische Unternehmenskultur zu fördern. Indem LRN Organisationen dabei unterstützt, Ethik und Compliance in ihre täglichen Abläufe und Entscheidungsprozesse zu integrieren, wird es Unternehmen ermöglicht, Vertrauen aufzubauen, Risiken zu minimieren und durch prinzipienorientiertes Handeln nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter: www.lrn.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260923779461/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Bob Spoerl

bob@bearicebox.com

773.453.2444