Solana Prognose am 23. September, schafft SOL nach dem 10-Monats-Hoch den Sprung über 120 Dollar

Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose hat seit Wochenbeginn neuen Zündstoff bekommen, denn SOL kletterte bis auf 119,86 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit zehn Monaten. Innerhalb von sieben Tagen summiert sich das Plus auf fast 20 Prozent. Große Fonds kaufen weiter, doch viele Kleinanleger nutzen den Anstieg zum Verkauf. An der Marke von 120 Dollar entscheidet sich nun die Solana Prognose für die kommenden Wochen. Welche Seite gewinnt dieses Duell, und wie viel Spielraum bleibt einem Coin mit fast 70 Milliarden Dollar Marktwert überhaupt noch?

Solana Prognose zwischen ETF-Rekord und Gewinnmitnahmen

Laut Crypto.com notiert SOL aktuell bei 116,88 Dollar, nach 97,46 Dollar vor genau einer Woche. Der Marktwert liegt damit bei rund 69 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen erreichte in 24 Stunden 4,51 Milliarden Dollar. Am Mittwoch meldete Forward Industries eine Kapitalerhöhung über rund 25 Millionen Dollar. Den Nettoerlös will das auf Solana ausgerichtete Unternehmen in weitere SOL stecken. Für die Solana Prognose ist nun entscheidend, woher das frische Geld kommt und wie lange es fließt.

Die US-Spot-ETFs auf Solana verbuchten am 22. September laut SoSoValue Nettozuflüsse von 28,87 Millionen Dollar. Den Großteil sammelte der Bitwise-Fonds BSOL mit 26,38 Millionen Dollar ein. Das gesamte Vermögen der Solana-ETFs steigt damit auf 1,774 Milliarden Dollar. In zwei Handelstagen kamen so mehr als 73 Millionen Dollar zusammen. Als die Zuflüsse zuletzt dieses Niveau erreichten, stieg SOL von 82 auf 109 Dollar. Wie AMBCrypto berichtet, bremsen kräftige Gewinnmitnahmen die Solana Prognose jedoch aus. Kurz zuvor waren so viele SOL auf Börsen geflossen wie seit November 2025 nicht mehr, und zuletzt lag der Saldo noch bei 30 Millionen Dollar.

Viele Kleinanleger, die lange im Minus lagen, verkaufen nun in die Stärke hinein. Ein Ausbruch über 120 Dollar könnte laut Analyse den Weg zu 130 Dollar öffnen, mittelfristig gelten 148 Dollar als Ziel. Selbst dieses Ziel entspräche von heute aus nur einem Plus von rund 27 Prozent. Je größer ein Coin wird, desto mehr Geld braucht er für jeden weiteren Schritt nach oben. Die Solana Prognose beschreibt deshalb eher einen stetigen Anstieg als einen echten Sprung.

Solana Prognose und Presale, warum Pepeto mit seiner Bridge auffällt

Die Rally auf fast 120 Dollar bringt SOL auf jeden Bildschirm, doch die Rendite, die ein Depot wirklich verändern kann, beginnt weiter unten auf der Preisskala. Genau dort steht Pepeto derzeit, und mehr als 10 Millionen Dollar an Käufergeld sind bereits in den Presale geflossen. Das Besondere daran ist, dass das Produkt hinter dem Token schon heute läuft.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum. Token werden auf der sendenden Chain gesperrt und auf der Zielchain neu erzeugt, sobald der Nachweis bestätigt ist. Es gibt keine verpackten Schuldscheine, und das Angebot bleibt über alle fünf Chains hinweg gleich. Eine Übertragung dauert weniger als 60 Sekunden, kostet keine Bridge-Gebühr und schickt die Token bei einem Fehler direkt zurück. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und blockieren Guthaben mitunter stundenlang, und genau in dieser Lücke liegt der Wert.

Den Handelscode schreibt ein Entwickler mit Binance-Erfahrung. Weil SolidProof jeden einzelnen Vertrag Zeile für Zeile geprüft und den kompletten Code vor dem Start des Presales verifiziert hat, entfällt genau das Risiko, an dem viele Presale-Token scheitern. Manche Marktbeobachter halten nach dem Start sogar ein Vielfaches des heutigen Preises für denkbar.

Jede abgeschlossene Runde verteuert den Einstieg für den nächsten Käufer. In der aktuellen Stufe kostet ein Token 0,000000188 Dollar, und dieser Preis gilt nur bis zum Ende dieser Runde. Die Solana Prognose mag SOL bis auf 148 Dollar tragen. Frühe Pepe-Käufer, die zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen sind, haben dagegen aus kleinen Beträgen Summen gemacht, die ihr Leben verändert haben. Dieses Muster könnte sich hier wiederholen, und wer zum heutigen Presale-Preis einsteigt, hätte die größte Spanne bis zum Listing auf seiner Seite.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt einen Coin mit fast 20 Prozent Wochenplus, der dennoch an der Hürde von 120 Dollar hängt. Pepeto kommt dagegen ohne ETF-Geld aus und hat im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Bei fast 70 Milliarden Dollar Marktwert ist jenes Vielfache kaum möglich, das frühen Käufern Vermögen brachte. Pepe hat das gezeigt, und Pepeto baut mit seiner laufenden Bridge über fünf Chains ein ähnliches Fundament auf. Die aktuelle Runde schließt, sobald ihr Limit erreicht ist, und öffnet nicht wieder. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den niedrigsten Preis vor dem Listing, statt später dem Kurs hinterherzulaufen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für die nächsten Wochen?

Die Solana Prognose hängt an der Marke von 120 Dollar, SOL notiert aktuell bei rund 117 Dollar. Gelingt der Ausbruch, gelten 130 Dollar und mittelfristig 148 Dollar als nächste Ziele, während Gewinnmitnahmen den Kurs weiter bremsen.

Warum beobachten Solana-Anleger Pepeto?

Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge zwischen fünf Chains ohne Bridge-Gebühren, und Käufer haben bislang mehr als 10 Millionen Dollar investiert. Aktuelle Details bietet die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.