Der neue Auftrag baut die langjährige Partnerschaft weiter aus und unterstützt das Produktionswachstum durch eine durchgängige Projektabwicklung und den Betrieb

SLB (NYSE: SLB) hat von OQ Exploration Production (OQEP) den Auftrag zur Errichtung der erweiterten Produktionsanlage "Bisat-B" in Oman erhalten.

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SLB has been awarded a contract by OQ Exploration Production (OQEP) to deliver the Bisat-B Expansion Production Facility in Oman. Under the contract, SLB will provide design, engineering, procurement, construction and commissioning services for the facility, along with four years of operations and maintenance support.

Im Rahmen des Auftrags wird SLB die Planung, Konstruktion, Beschaffung, den Bau und die Inbetriebnahme der Anlage übernehmen sowie vier Jahre lang Betriebs- und Wartungsunterstützung leisten. Durch die Erweiterung wird die Bruttokapazität der Anlage zur Verarbeitung von Flüssigkeiten auf 548.000 Barrel pro Tag erhöht. Die Fertigstellung des Projekts ist innerhalb von 19 Monaten geplant.

Der Auftrag markiert die nächste Entwicklungsphase für das Bisat-Feld und baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen OQEP und SLB auf, die bereits mit der Fertigstellung der Bisat-A-Anlage 2018 und der ursprünglichen Bisat-B-Anlage 2020 begann. Die Erweiterung stärkt die langjährige Partnerschaft weiter und baut auf der etablierten Zusammenarbeit zwischen OQEP und SLB auf. SLB wird die integrierte Projektabwicklung vom Engineering bis zur Inbetriebnahme sowie anschließend vier Jahre lang Betriebs- und Wartungsunterstützung bereitstellen, um die weitere Erschließung und die betriebliche Leistungsfähigkeit des Bisat-Feldes zu fördern.

"Wir freuen uns, OQEP weiterhin bei der Entwicklung der Förderinfrastruktur für das Bisat-Feld zu unterstützen", sagte Jesus Lamas, Präsident für den Nahen Osten und Nordafrika bei SLB. "Durch die Kombination unserer globalen Expertise mit jahrzehntelanger lokaler Erfahrung in Oman werden wir dazu beitragen, das Produktionswachstum zu fördern und gleichzeitig über viele Jahre hinweg eine sichere, effiziente und zuverlässige Leistung zu gewährleisten."

Wichtige Punkte:

SLB hat von OQEP einen Großauftrag zur Errichtung der Bisat-B-Erweiterungsanlage in Oman erhalten.

Das Projekt unterstützt die nächste Phase der Erschließung des Bisat-Feldes sowie die Produktionswachstumsziele von OQEP.

SLB wird die Projektabwicklung von Anfang bis Ende übernehmen, einschließlich Planung, Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen.

Der Auftrag folgt auf die erfolgreiche Fertigstellung der Anlagen Bisat-A und des ursprünglichen Bisat-B-Projekts.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiebereich vorantreibt. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern aus fast doppelt so vielen Nationen arbeiten wir jeden Tag daran, Innovationen im Öl- und Gassektor voranzutreiben, Digitalisierung in großem Maßstab umzusetzen, Industrien zu dekarbonisieren sowie neue Energiesysteme zu entwickeln und zu skalieren, die die Energiewende beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter slb.com.

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