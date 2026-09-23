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Die Bitcoin Prognose steht vor einem seltenen Test, denn BTC steuert zum ersten Mal seit 2012 auf drei Gewinnmonate in Folge zu. Der Kurs erreichte zuletzt 87.000 Dollar und damit den höchsten Stand seit acht Monaten. Auf dem Weg dorthin wurden innerhalb von 24 Stunden Positionen im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar liquidiert. Beim letzten Mal folgte auf eine solche Serie zunächst ein kurzer Rücksetzer und danach eine der größten Rallys der Bitcoin-Geschichte. Wiederholt sich dieses Muster, und wer profitiert diesmal am stärksten?

Bitcoin Prognose und Bitcoin Kurs nach der Rally auf 87.000 Dollar

Laut CoinDesk liegt Bitcoin im September rund 10,9 Prozent im Plus, nach 4,8 Prozent im Juli und 25,2 Prozent im August. Drei Gewinnmonate in Folge gab es bisher nur 2012, damals folgte im Oktober ein Minus von 9,7 Prozent und danach ein Anstieg von mehr als 2.000 Prozent in 165 Tagen. Aktuell hält sich der Bitcoin Kurs knapp unter 87.000 Dollar, bei einem Marktwert von rund 1,74 Billionen Dollar.

Nach Angaben von Coinpedia liegt BTC damit rund 14,6 Prozent höher als vor einer Woche. Laut Tony Dicarlo von RootstockLabs notiert Bitcoin wieder über dem 50- und 200-Wochen-Durchschnitt, nach rund 29 Prozent Plus in 35 Tagen. Als Unterstützung gilt 85.000 Dollar, darunter droht ein Rückfall Richtung 82.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose der Banken geht weit auseinander, denn Bernstein nennt 150.000 Dollar zum Jahresende, Standard Chartered nur noch 100.000 Dollar.

Selbst das höchste Ziel dieser Bitcoin Prognose wäre weniger als eine Verdopplung, und bei 1,74 Billionen Dollar Marktwert bräuchte es dafür mehr als eine Billion Dollar neues Kapital. Die Rally von 2012 startete bei rund 10 Dollar, heute beginnt jede Bewegung auf einem völlig anderen Niveau. Wer auf Zuwächse wie damals hofft, schaut deshalb nach Projekten, deren Weg nach oben noch ganz am Anfang steht.

Warum Anleger nach dieser Bitcoin Prognose bei Pepeto landen

Wenn selbst das beste Szenario der Bitcoin Prognose weniger als eine Verdopplung bringt, wägen Anleger mit echtem Kapital neu ab, wohin ihr Geld fließt. Eine wachsende Zahl dieser Wallets landet bei Pepeto, und der Grund beginnt bei dem, was dort bereits gebaut wurde. Das Projekt betreibt einen Sicherheitsscanner, der jeden Token vor einem Trade mit 42 Prüfungen durchleuchtet. Er erkennt versteckte Mint-Funktionen, gefälschte Liquiditätssperren und blockierte Verkäufe. Erreicht ein Token nur einen Wert von 6 von 100 Punkten, wird der Trade gestoppt, sodass Käufer gar nicht erst mit einem schlechten Vertrag in Berührung kommen.

Daneben läuft die Börse PepetoSwap, auf der Trades keine Gebühren kosten, egal ob es um 1.000 oder 500.000 Dollar geht. Sie verarbeitet bereits ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar und bietet Market-, Limit- und DCA-Orders über ein privates Relay, das Front-Running bei jedem Trade verhindert. Wer die Börse einmal gefunden hat, zahlt keine Gebühren mehr, die nie nötig waren. Das ist kein Plan, sondern ein Produkt, das Menschen jeden Tag nutzen.

Der Mitgründer hat bereits den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut, und ein ehemaliges Mitglied des Binance-Teams arbeitet am Projekt mit. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hat das Prüfunternehmen SolidProof die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert, weshalb Käufer auf einen geprüften Vertrag und ein per KYC bestätigtes Team setzen können. Das Team strebt ein Listing auf Binance an, ein Ereignis, das den heutigen Presale-Preis schnell hinter sich lassen könnte.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Token kostet dort aktuell 0,000000188 Dollar. Auf diesem Niveau dürfte der Preis nicht mehr lange bleiben. Viele Anleger, die nach einer Bitcoin Prognose suchen und dabei auf diesen Einstieg stoßen, handeln wie jene Wallets, die bei erfolgreichen Coins früh dabei waren. Wer vor dem Listing einsteigt, könnte am stärksten von der Lücke zwischen Presale-Preis und Börsenpreis profitieren, und dieser Vorsprung schrumpft mit jedem Tag.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt stark, solange der Boden bei 85.000 Dollar hält und große Käufer weiter einsammeln. Viele Bitcoin-Beobachter schauen deshalb auf frühere Coins, bei denen der Einstieg noch offen ist. Mit 1,74 Billionen Dollar Marktwert kann sich Bitcoin kaum noch vervielfachen. Pepeto bringt dagegen eine laufende Börse, einen Sicherheitsscanner, ein vollständiges Audit und mehr als 10 Millionen Dollar von frühen Käufern mit. Der Mitgründer des Pepe-Coins stellt nun echte Produkte hinter dasselbe Angebot von 420 Billionen Token. Wer jetzt zum Presale-Preis zugreift, könnte später zu denen gehören, die vor dem Listing im entscheidenden Moment gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose?

Die Bitcoin Prognose bleibt positiv, solange BTC über 85.000 Dollar hält. Bernstein sieht zum Jahresende 150.000 Dollar, Standard Chartered 100.000 Dollar.

Warum interessieren sich Bitcoin-Anleger für Pepeto?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse und einen Sicherheitsscanner mit 42 Prüfungen, der Code ist von SolidProof geprüft. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.