Pepe Coin Prognose heute, nach 28 Prozent Kurssprung ist der PEPE Kurs reif für 0,0000055 Dollar?

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Die Pepe Coin Prognose ist über Nacht zum Gesprächsthema geworden, denn PEPE sprang am frühen 22. September um bis zu 28 Prozent auf 0,000005341 Dollar. Kein anderer Coin unter den 100 größten Kryptowährungen legte in dieser Sitzung stärker zu. Seit Monatsbeginn steht ein Plus von über 40 Prozent, mehr als doppelt so viel wie der historische September-Durchschnitt. Am Mittwoch hat der Frosch-Coin einen Teil davon wieder abgegeben, und ein RSI von zuletzt 77 zeigt, wie heiß gelaufen der Markt ist. Ist das der Beginn einer größeren Meme-Rallye oder eine Falle für alle, die jetzt noch hinterherlaufen?

Pepe Coin Prognose, der PEPE Kurs nach Short-Squeeze und Ausbruch über wichtigen Widerstand

PEPE notiert am Mittwoch laut CoinMarketCap bei rund 0,0000049 Dollar und damit knapp 3 Prozent unter dem Vortag. Der Marktwert liegt bei gut 2 Milliarden Dollar, womit der Meme-Coin auf Rang 44 der größten Kryptowährungen steht. Der Auslöser für den Kurssprung kam vom Gesamtmarkt, denn Bitcoin stieg über 85.000 Dollar und zog riskantere Coins mit nach oben. Laut Blockchain.news wurden dabei Short-Positionen im Wert von 919 Millionen Dollar zwangsweise aufgelöst.

Das Handelsvolumen erreichte in der Spitze rund 1,5 Milliarden Dollar, was auf echte Nachfrage statt dünner Spekulation hindeutet. Technisch wichtig ist der Sprung über 0,00000458 Dollar, eine Marke, die lange als Deckel gewirkt hatte. PEPE handelt inzwischen über den gleitenden Durchschnitten der letzten 20, 50, 100 und 200 Tage. Die nächste Widerstandszone für die Pepe Coin Prognose liegt zwischen 0,00000515 und 0,0000055 Dollar. Solange PEPE über 0,0000042 Dollar bleibt, sehen Analysten das Chartbild weiter positiv. Gleichzeitig warnen Beobachter, dass der hohe Hebel im Markt schnelle Rücksetzer auslösen kann.

Für die langfristige Pepe Coin Prognose zählt, dass PEPE weiterhin mehr als 80 Prozent unter seinem Rekordhoch von 0,00002803 Dollar aus dem Dezember 2024 liegt. Eine Verdopplung ist denkbar, doch die ganz großen Sprünge der Anfangszeit sind bei über 2 Milliarden Dollar Marktwert kaum noch realistisch. Wenn Meme-Coins heiß laufen, strömen auch neue, unbekannte Token auf den Markt, und genau dort verlieren viele Käufer ihr Geld, bevor sie die Gefahr erkennen. Die entscheidende Frage für jede Pepe Coin Prognose lautet daher nicht nur, wie hoch PEPE noch steigen kann, sondern wo Anleger in diesem Umfeld sicher und früh einsteigen.

Wie Pepeto das Problem löst, das jede Pepe Coin Prognose ausblendet

Ein Blick auf die Meme-Coin-Charts der vergangenen zwei Jahre zeigt immer dasselbe Muster. Ein Token steigt um das Zehnfache, die Masse stürmt hinein, und ein großer Teil verliert Geld an Betrüger oder an Token, die den Verkauf blockieren. Die Gewinne sind echt, die Fallen aber ebenso.

Pepeto ist ein Presale-Token mit einem laufenden Risiko-Scanner, der jeden Vertrag prüft, bevor ein Käufer auf Swap klickt. Das System führt bei jedem Token 42 Prüfungen durch, von Mint-Sperren über versteckte Eigentümer und Proxy-Fallen bis zu Blacklist-Einträgen. Auf einer abgezweigten Kopie der Blockchain simuliert der Scanner außerdem einen kompletten Kauf und Verkauf. Fällt die Bewertung kritisch aus, wird der Trade blockiert, und ein Wert von 6 mit gescheitertem Verkaufstest bewahrt den Käufer so vor einem Coin, den er nie wieder losgeworden wäre.

Käufer haben bei einem Preis von 0,000000188 Dollar schon mehr als 10 Millionen Dollar investiert, und die hauseigene Börse verlangt keine Swap-Gebühren. Hinter dem Projekt steht der Gründer, der auch den ursprünglichen Pepe-Token ins Leben gerufen hat. Die Sicherheit des Presales stützt sich auf SolidProof, denn das Prüfunternehmen hat vor dem Start den gesamten Code auditiert und jeden einzelnen Vertrag verifiziert. Genau diese Grundlagen fehlen den meisten Meme-Coins von Anfang an.

Jeder Dollar im Presale liegt auf dem niedrigsten Preisniveau, das Pepeto bisher angeboten hat. Mit jeder Stufe steigt der Preis, und einen Weg zurück gibt es nicht. Für alle, die die Pepe Coin Prognose verfolgen, gilt dabei eine alte Regel, denn das Geld wird oft einen Schritt früher verdient, im Presale, bevor die Masse davon erfährt. Die Trader, die PEPE früh erkannt haben, suchen nun nach dem nächsten Meme-Coin mit echten Werkzeugen dahinter. Pepeto könnte genau dieser Coin sein.

Fazit

Die Pepe Coin Prognose lebt vom Namen, vom hohen Volumen und einem Kurssprung, der den Markt aufhorchen ließ. Eine Verdopplung ist möglich, doch ein Hundertfaches ist kaum noch drin. Jeder Zyklus schreibt dieselbe Geschichte, denn wer in Phasen der Angst einstieg, erzielte oft die größten Renditen. Das Listing trennt jene, die früh dabei waren, von denen, die erst später davon lesen. Pepeto bringt einen funktionierenden Scanner und eine gebührenfreie Börse mit, die Ausgangslage starker Presales vor ihrem Listing. Die nächste Preisstufe rückt näher, und wer jetzt kauft, könnte vor dem Listing die Rendite mitnehmen, die frühe PEPE-Käufer einst erlebten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Pepe Coin Prognose für die nächsten Wochen?

Analysten sehen die nächste Hürde zwischen 0,00000515 und 0,0000055 Dollar, solange PEPE über 0,0000042 Dollar bleibt. Ein überhitzter RSI und hoher Hebel können aber schnelle Rücksetzer auslösen.

Ist Pepeto der nächste Pepe Coin?

Pepeto teilt die Meme-Wurzeln von PEPE, bringt aber einen von SolidProof geprüften Risiko-Scanner und eine gebührenfreie Börse mit. Den aktuellen Presale-Preis finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.