Microsoft (MSFT): Das 510-USD-Signal, auf das der Markt wartet!

Zwischen Katalysator und Absturzkante!

Rückblick

Seit Ende Juli hat die Aktie einen dynamischen Aufwärtstrend von rund 390 USD auf über 517 USD vollzogen. Seit Ende August konsolidiert der Kurs auf hohem Niveau unterhalb des Rekordhochs bei ca. 500 bis 510 USD. Die obere Trendlinie markiert einen kurzfristigen Abwärtstrend bzw. Widerstand, welchen es zu überwinden gilt.

Microsoft-Aktie: Chart vom 23.09.2026, Kürzel: MSFT Kurs: 498.67 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die abwärts gerichtete Trendlinie bei rund 510 USD könnte eine Fortsetzung des primären Aufwärtstrends signalisieren. Das im Chart projizierte Ziel liegt im Bereich von rund 540 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie unter das Konsolidierungstief bei 490 USD (unter den EMA 20), wird das bärische Szenario getriggert. Damit wäre das kurzfristige bullische Muster invalidiert. Ein erstes Ziel wäre der EMA 50 bei aktuell etwa 475 USD.

Meinung

Das Cloud-Geschäft von Microsoft übersprang im 4. Quartal die Marke von 59 Milliarden USD (+27 %). Besonders Azure wuchs mit 43 % überdurchschnittlich stark, getrieben von der anhaltend gewaltigen Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Copilot-Integrationen. Das Management baut die Kapazitäten für Rechenzentren und KI-Chips (GPUs) massiv aus, um der enormen Nachfrage gerecht zu werden. Solange das Cloud-Wachstum stark bleibt, sollte sich auch die Aktie weiter nach Norden bewegen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.69 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.12 Mrd. USD

Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in MSFT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.