Die Paychex-Aktie erlitt am Mittwoch mit einem Minus von -9% einen heftigen Dämpfer und war damit klares Schlusslicht im Nasdaq 100 und im S&P 500. Was steckt hinter dem Kursverlust des US-amerikanischen HR- und Payroll-Diensteisters und sollten Anleger ihn für einen Einstieg nutzen? Zahlen gut, aber nicht gut genug Auslöser des heutigen Kurseinbruchs der Paychex-Aktie waren die vorgelegten Quartalszahlen. Sie waren zwar gut, aber offenbar nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de