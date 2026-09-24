WLFI Prognose am 23. September 2026. World Liberty Financial Votum bei 86 Prozent, was heißt das für den Kurs?

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Die WLFI Prognose steht vor einer Woche der Entscheidung, denn bis zum 28. September stimmen Halter über ein neues Belohnungsprogramm ab. Die Zwischenbilanz ist eindeutig, rund 86 Prozent der Stimmen sind dafür. Der Kurs reagiert trotzdem kaum und liegt bei 0,058 Dollar, mehr als 82 Prozent unter dem Rekordhoch. In den sozialen Netzwerken ist die Stimmung sogar gereizt, obwohl das Votum so klar ausfällt. Wie passt eine derart deutliche Zustimmung zu einem Kurs, der sich kaum bewegt, und was verrät diese Lücke über die WLFI Prognose der kommenden Monate?

WLFI Prognose für World Liberty Financial zwischen klarem Votum und schwachem Kurs

Laut CoinGecko notiert World Liberty Financial aktuell bei 0,05819 Dollar und damit 1,9 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht bleibt nur ein Plus von 2,3 Prozent. Erst am 11. September fiel der Token auf sein Allzeittief von 0,0483 Dollar. Für die WLFI Prognose zählt auch die Bewertung, denn die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,85 Milliarden Dollar und die voll verwässerte Bewertung bei 5,8 Milliarden Dollar.

Im Mittelpunkt steht das Votum über das neue Governance-Programm. Halter sollen ihre Token mindestens 180 Tage sperren und alle 90 Tage selbst abstimmen, um Belohnungen aus der Treasury zu erhalten. Nach Angaben von The Merkle liegt die Zustimmung bei 86,36 Prozent gegenüber 12,75 Prozent Ablehnung, wobei große Wallets das Ergebnis stark prägen. In den Kommentaren herrscht dagegen Ärger, weil viele Nutzer fürchten, dass Belohnungen sofort verkauft werden. Parallel berichtete Bloomberg, dass World Liberty Millionen mit Token-Verkäufen verdient hat, die meisten angekündigten Partnerschaften aber noch offen sind.

Für die WLFI Prognose bedeutet das vor allem Geduld. Das Programm soll bis zum 1. Oktober starten und könnte den Verkaufsdruck bremsen, doch der Weg zurück zu alten Hochs ist weit. Wer heute einsteigt, bindet sein Kapital womöglich über Monate, ohne zu wissen, wann sich der Trend dreht. Viele suchen deshalb nach einem früheren Einstieg mit kürzerem Weg zum Ergebnis.

Was die WLFI Prognose nicht bieten kann und der Pepeto Presale schon

WLFI könnte sich über Monate erholen, versprechen kann das aber niemand. Genau diese Wartezeit lenkt Geld in einen Presale kurz vor seinem Börsendebüt. Die schnellsten Gewinne können oft schon entstehen, bevor ein Listing für alle offen ist.

Pepeto bringt drei Werkzeuge mit, die schon im Einsatz sind, und das wichtigste davon ist die eigene Börse PepetoSwap. Sie verlangt bei keinem einzigen Swap eine Gebühr. Bei Uniswap kostet eine Position von 5.000 Dollar dagegen jedes Mal 15 Dollar. Wer 5.000 Dollar 200 Mal hinein und wieder heraus bewegt, zahlt dort mehr als 3.000 Dollar an Gebühren, bei Pepeto fällt für dasselbe Volumen nur das Gas des Netzwerks an.

In einer Zeit, in der andere neue Token kaum einen Dollar einsammeln konnten, flossen mehr als 10 Millionen Dollar in diesen Presale. Das lag nicht an Versprechen, sondern daran, dass die Produkte bereits laufen. Wer heute zu 0,000000188 Dollar einsteigt, kauft vor dem möglichen Ziel von 100x, das Analysten nach dem Listing nennen. Noch bevor der Presale öffnete, hat SolidProof den kompletten Code geprüft und als sauber bestätigt, was Käufern eine Sicherheit gibt, die vielen jungen Projekten fehlt.

Hinter dem Projekt steht der Schöpfer des ursprünglichen Pepe, unterstützt von einem Teammitglied mit Binance-Hintergrund. Im letzten Zyklus entschieden oft wenige Stunden darüber, wer zu den erfolgreichsten frühen Haltern gehörte. Wer einen Tag vor der Masse einstieg, konnte aus kleinen Beträgen Ergebnisse machen, mit denen kaum jemand gerechnet hatte. Beim Listing können Presale-Käufer Gewinne mitnehmen, während alle anderen den vollen Preis zahlen, und dieser Moment ist nah.

Fazit

Die WLFI Prognose verlangt Geduld und eine Wette auf die Erholung aus einem tiefen Minus. Das Votum kann helfen und das geplante Programm ebenso, doch der Chart braucht Zeit. Bei einer Bewertung von 1,85 Milliarden Dollar braucht die WLFI Prognose für eine Rückkehr zu alten Hochs frisches Kapital in Milliardenhöhe. Pepeto verlangt etwas anderes, denn der Preis steht noch am Boden und die Werkzeuge laufen bereits. Mit jeder gefüllten Runde rückt das Listing näher. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht vor der Masse in der Reihe, denn dieses Einstiegsfenster dürfte sich nach dem Börsenstart kein zweites Mal öffnen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Governance-Votum für die WLFI Prognose?

Das Votum dürfte den Verkaufsdruck senken, weil Halter ihre Token mindestens 180 Tage sperren müssen. Mit 86 Prozent Zustimmung gilt eine Annahme bis zum 28. September als wahrscheinlich, eine Trendwende beim Kurs ist damit aber nicht gesichert.

Warum schauen Anleger neben WLFI auf den Pepeto Presale?

Pepeto bietet einen früheren Einstieg, weil die Produkte bereits laufen, SolidProof den Code geprüft hat und der Börsenhandel noch nicht begonnen hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.