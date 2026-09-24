Etabliert Corient an einem der weltweit führenden Standorte für Vermögensverwaltung und erweitert die Expertise bei der Betreuung von Familien mit komplexen grenzüberschreitenden Anforderungen

Corient, die weltweit größte Familienvermögensverwaltung für mehrere Familien und zugleich der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf sehr vermögenden sowie vermögenden Kunden, gab heute die Aufnahme von FortCay Family Advisory ("FortCay"), einem Vermögensverwalter und einer Familienvermögensverwaltung für mehrere Familien auf den Kaimaninseln, bekannt.

FortCay wurde von Billy Harty und Matt Houghton gegründet und betreut 14 sehr vermögende Familien mit einem Kundenvermögen von insgesamt rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Nachlassplanung und Familienvermögensverwaltung.

Durch die Übernahme etabliert sich Corient auf den Kaimaninseln, einem führenden internationalen Finanzzentrum und wichtigen Standort für Privatvermögen, und erweitert damit seine Präsenz in einem strategisch wichtigen Markt.

"Ein erheblicher Teil der komplexesten Familienvermögen weltweit ist auf den Kaimaninseln strukturiert und wird dort verwaltet", sagte Kurt MacAlpine, Gründungspartner und Geschäftsführer von Corient. "Viele unserer Kunden leben, arbeiten und investieren über Ländergrenzen hinweg. Mit einer Präsenz auf den Kaimaninseln können wir sie noch umfassender betreuen. Das Team von FortCay hat ein herausragendes Unternehmen aufgebaut, und wir freuen uns darauf, seine Fachkenntnis den Corient-Kunden weltweit zugänglich zu machen."

"Von Anfang an hatten wir den Eindruck, dass Corient unsere hohen Standards und unser Bestreben teilt, die Kunden an erste Stelle zu setzen", sagte Herr Harty, Gründer und Geschäftsführer. "Das Partnerschaftsmodell verschafft uns Zugang zur umfassenden Fachkenntnis und Größe eines globalen Unternehmens, während es unseren Kunden zugleich neue Möglichkeiten eröffnet. Wir freuen uns auf das, was vor uns liegt."

Corient wurde 2020 gegründet und verfolgt einen konsequent kundenorientierten Ansatz mit vollständiger Gebührentransparenz. In der Vermögensverwaltung hebt sich Corient durch sein privates Partnerschaftsmodell ab, das dem Modell führender professioneller Dienstleistungsunternehmen ähnelt. Durch diese Struktur haben Kunden Zugang zum gesamten Spektrum an Fachkenntnis und Ressourcen von Corient, anstatt von einem einzelnen Berater abhängig zu sein. Seit seiner Gründung ist Corient auf mehr als 300 Partner und über 2.700 Beschäftigte gewachsen, die weltweit rund 572 Milliarden US-Dollar für sehr vermögende und vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen verwalten.

Informationen zu Corient

Corient ist die weltweit größte Familienvermögensverwaltung für mehrere Familien und zugleich der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf der Betreuung sehr vermögender sowie vermögender Kunden. Als einzige globale Partnerschaft für professionelle Dienstleistungen der Branche verbinden wir den persönlichen Service und die Objektivität einer Boutique mit der Größe und den Ressourcen eines globalen Unternehmens. Unser Partnerschaftsmodell fördert Zusammenarbeit statt Wettbewerb und bündelt bei jeder Kundenbeziehung die gesamte Fachkenntnis von Corient, um eine transparente, konsequent kundenorientierte Betreuung zu bieten. Als vollständig integriertes globales Unternehmen bieten wir umfassende Lösungen in den Bereichen Anlageverwaltung, Vermögensstrategie sowie Familienvermögensverwaltung, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihr Leben zu vereinfachen, ihr Vermögen zu verwalten und ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf corient.com.

Corient bezeichnet verbundene Unternehmen unter der gemeinsamen Kontrolle von Corient Global HoldCo Limited.

Corients Kundenvermögen entspricht dem Gesamtvermögen der Corient Global HoldCo Limited ("HoldCo") und umfasst Vermögenswerte, an denen HoldCo eine Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung hält, sowie Vermögenswerte aus Transaktionen, die bereits unterzeichnet, aber noch nicht abgeschlossen wurden und regulatorischen Genehmigungen unterliegen. Die Angaben zum Unternehmensvermögen im Zusammenhang mit HoldCo entsprechen dem Stand vom 31. August 2026. Die Unternehmensstatistiken, einschließlich der Anzahl der Partner und Beschäftigten, entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2026. Die Vermögenswerte von FortCay entsprechen dem Stand vom 31. Juli 2026. Aufgrund unterschiedlicher Berichtszyklen beziehen sich die Daten auf unterschiedliche Stichtage. Dienstleistungen werden nur in Rechtsordnungen erbracht, in denen eine entsprechende Zulassung besteht, und sind möglicherweise nicht an allen Standorten oder für alle Kundentypen verfügbar.

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