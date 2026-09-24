Die Bezugsrechtsemission umfasst sowohl Bezugsrechte für Stammaktien als auch für Vorzugsaktien

Moody Capital Solutions, Inc. fungiert als Dealer-Manager einer Bezugsrechtsemission, die allen Aktionären des Unternehmens offensteht

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ("Datavault AI" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von Technologien zur Datenmonetarisierung, Zertifizierung und Tokenisierung im Bereich künstlicher Intelligenz ("AIP"), gab heute bekannt, dass sein Vorstand (der "Vorstand") eine Bezugsrechtsemission für Inhaber seiner Stammaktien ("Stammaktien") und bestimmter anderer Wertpapiere von Datavault AI genehmigt hat. Moody Capital Solutions, Inc. ("Moody Capital") wird als Dealer-Manager für das Bezugsrechtsangebot fungieren.

Das Bezugsrechtsangebot bezieht Investoren in einen Prozess ein, der normalerweise ausschließlich Banken vorbehalten ist

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots wird das Unternehmen den eingetragenen Inhabern von Stammaktien und bestimmten anderen Wertpapieren des Unternehmens, die ein vertragliches Recht auf Teilnahme an der Zuteilung haben, kostenlos übertragbare Bezugsrechte zuteilen. Das Unternehmen hat den 9. Oktober 2026 als Stichtag für dieses Angebot festgelegt (der "Stichtag"). Diese Inhaber erhalten für jede zum Stichtag gehaltene Stammaktie ein Bezugsrecht für eine Stammaktien-Einheit sowie für jeweils 100 zum Stichtag gehaltene Stammaktien ein Bezugsrecht für eine Vorzugsaktien-Einheit.

Stammaktien-Einheiten Jede Stammaktien-Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie, (ii) einem Recht der Serie A zum Erwerb einer Stammaktie (das "Recht der Serie A") und (iii) einem Recht der Serie B zum Erwerb einer Stammaktie (das "Recht der Serie B"). Der Zeichnungspreis jeder Stammaktien-Einheit beträgt 0,20 USD. Das Recht der Serie A kann zu einem Preis von 0,25 USD pro Aktie ausgeübt werden und verfällt sechs Monate nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots. Das Recht der Serie B kann zu einem Preis von 0,30 USD pro Aktie ausgeübt werden und verfällt zwölf Monate nach Abschluss. Das Unternehmen beabsichtigt, Bezugsrechte für Stammaktien-Einheiten im Wert von bis zu 50.000.000 USD anzubieten.

Vorzugs anteile Jeder Vorzugsanteil besteht aus (i) einer Aktie einer neu benannten Serie von Vorzugsaktien ("Vorzugsaktien"), (ii) einem Bezugsrecht der Serie 1 zum Erwerb einer Vorzugsaktie (das "Bezugsrecht der Serie 1") und (iii) einem Bezugsrecht der Serie 2 zum Erwerb einer Vorzugsaktie (das "Bezugsrecht der Serie 2"). Der Zeichnungspreis jeder Vorzugsaktien-Einheit beträgt 25,00 USD. Das Recht der Serie 1 kann zu einem Preis von 30,00 USD pro Vorzugsaktie ausgeübt werden und erlischt sechs Monate nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots. Das Recht der Serie 2 kann zu einem Preis von 35,00 USD pro Vorzugsaktie ausgeübt werden und erlischt zwölf Monate nach Abschluss der Emission. Die Vorzugsaktien haben einen Nennwert und eine Liquidationspräferenz von 25,00 USD pro Aktie und sind gegenüber den Stammaktien vorrangig. Sie werden mit einer kumulativen Dividende von 2,10 USD pro Aktie und Jahr verzinst, die halbjährlich nachträglich zahlbar ist (a) in bar, (b) nach Wahl der Gesellschaft in Form zusätzlicher Aktien derselben Serie oder (c) nach Wahl der Gesellschaft in Form von Stammaktien mit einem Abschlag von 10 auf den Marktpreis, vorbehaltlich eines Mindestpreises und einer Gesamtobergrenze, wie im Prospektnachtrag für das Bezugsrechtsangebot beschrieben. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Notierung der Vorzugsaktien am Nasdaq Capital Market zu beantragen und eine Notierung oder Kotierung für die Bezugsrechte auf Stammaktien-Anteile, die Bezugsrechte auf Vorzugsaktien-Anteile, die Rechte der Serie A, die Rechte der Serie B, die Rechte der Serie 1 und die Rechte der Serie 2 anzustreben, wobei jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass eine Notierung erreicht wird. Die Vorzugsaktien sind nicht in Stammaktien wandelbar. Die Vorzugsaktien stimmen bei allen Angelegenheiten, die der Abstimmung der Aktionäre unterliegen, gemeinsam mit den Stammaktien als eine einzige Klasse ab, wobei die Anzahl der Stimmen pro Vorzugsaktie bei Abschluss der Dealer-Manager-Vereinbarung unter Bezugnahme auf die Anzahl der Stammaktien festgelegt wird, die zu diesem Zeitpunkt für 25,00 USD erworben werden könnten. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 3.000.000 Vorzugsanteile anzubieten, was Bezugsrechten für Vorzugsanteile im Wert von bis zu 75.000.000 USD entspricht.

Die Aktionäre der Gesellschaft und Inhaber bestimmter anderer Wertpapiere der Gesellschaft, die über ein vertragliches Recht auf Teilnahme an der Zuteilung verfügen und ihre jeweiligen vollständigen Basisbezugsrechte ausüben, erhalten Überzeichnungsrechte, die getrennt auf die Stammaktien-Einheiten und die Vorzugsaktien-Einheiten angewendet werden und diesen Inhabern die Möglichkeit geben, alle Stammaktien-Einheiten und Vorzugsaktien-Einheiten zu zeichnen, die bei Ablauf des Bezugsangebots noch nicht gezeichnet wurden. Übersteigen die Gesamtzeichnungen (Basiszeichnungen zuzüglich Überzeichnungen) den im Bezugsrechtsangebot angebotenen Betrag, wird der Gesamtbetrag der Überzeichnungen anteilig auf die Inhaber verteilt, die ihre jeweiligen Überzeichnungsrechte ausüben, und zwar auf der Grundlage der Basiszeichnungsbeträge dieser Inhaber. Die Bezugsrechte sind voraussichtlich übertragbar.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Zeichnungsfrist etwa 18 Handelstage ab Beginn des Angebots betragen wird, vorbehaltlich des Rechts des Vorstands, die Zeichnungsfrist zu verlängern. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Finanzierung potenzieller strategischer Transaktionen, Akquisitionen oder Investitionen gehören kann.

Kommentar der Geschäftsführung

Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI, sagte: "Dies gibt jedem bestehenden Aktionär die gleiche Chance, zu denselben Bedingungen teilzunehmen, anstatt die Ausgabe auf eine ausgewählte Gruppe zu beschränken; und die gestaffelte Serienstruktur ermöglicht es den Aktionären, im Laufe der Zeit Kapital zu steigenden Preisen zuzuführen. Fundamentale Ergebnisse und ein Bekenntnis zu Exzellenz und Innovation dieses Bezugsrechtsangebot ist eine Lösung, die zu unserem Unternehmen passt; es ist innovativ von Moody, vorausschauend zu planen und jetzt zu handeln, wie sie es getan haben. Datavault AI legt die Messlatte im Bereich der digitalen Vermögenswerte höher und schreitet weiterhin mit großen Schritten voran."

Bradley fuhr fort: "Unser Bezugsrechtsangebot zielt darauf ab, den Zugang zu Frühphaseninvestitionen zu demokratisieren, und zwar in das 'Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute with AI on the Edge', Data Vault AIP, API Media, WISA und ADIO Technologien, die Standards in der Akustik von Web-3.0-Systemen darstellen und Eigentum von Datavault AI sind. Der Besitz von Börsen für digitale Vermögenswerte und deren Ausbau zur Lösung von Problemen mithilfe von KI und Blockchain macht dies zu einer wirklich spannenden Zeit für uns alle nicht nur, um diese Vermögenswerte zu besitzen, sondern auch, um uns an der Token-Ökonomie zu beteiligen."

Wichtige Informationen zur Bezugsrechtsemission

Die Bezugsrechtsemission erfolgt gemäß der gültigen Rahmenregistrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3, die am 20. März 2026 bei der SEC eingereicht und am 25. März 2026 für wirksam erklärt wurde, sowie gemäß einem Prospektnachtrag, der die detaillierten Bedingungen der Bezugsrechtsemission enthält und bei der SEC eingereicht werden soll. Die Informationen in dieser Pressemitteilung sind unvollständig und können sich ändern. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar; ebenso wenig darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Das Bezugsrechtsangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts und eines zugehörigen Prospektnachtrags. Exemplare des Prospekts und des zugehörigen Prospektnachtrags sind, sobald sie verfügbar sind, kostenlos auf der von der SEC betriebenen Website unter www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Informationsstelle für das Bezugsrechtsangebot erhältlich.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ist führend im Bereich KI-gestützter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten in der Web-3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Geschäftsbereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige, grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnen, um Lösungen für die erfahrungsorientierte Datenwahrnehmung, -bewertung und sichere Monetarisierung bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechner-Software für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und weitere Bereiche. Der "Information Data Exchange" ermöglicht "Digital Twins" sowie die Lizenzierung von Namen, Bildern und Abbildungen, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-basierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter https://dvlt.ai.

Über Moody Capital Solutions, Inc.

Moody Capital ist eine Investmentbank, die Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen sowie Beratungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen anbietet, mit einem anerkannten Schwerpunkt auf Bezugsrechtsemissionen neben registrierten Direktplatzierungen, vertraulich vermarkteten öffentlichen Emissionen, Folgeemissionen, PIPEs, "At-the-Market"-Programmen und Privatplatzierungen. Jedes Mandat wird direkt von leitenden Bankern betreut. Moody Capital ist ein registrierter Broker-Dealer und Mitglied der FINRA sowie der SIPC. Weitere Informationen finden Sie unter www.moodycapital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "beabsichtigt", "Ziel", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "potenziell", "anstreben", "strebt an", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, zum geplanten Bezugsrechtsangebot und dessen Struktur, Bedingungen, Zeitplan und voraussichtlichem Abschluss, zur voraussichtlichen Verwendung der Erlöse sowie zu den erwarteten Merkmalen der angebotenen Wertpapiere; die Absicht des Unternehmens, die Notierung der Vorzugsaktien am Nasdaq Capital Market zu beantragen und eine Notierung oder Kotierung für die Bezugsrechte auf Stammanteile, die Bezugsrechte auf Vorzugsanteile sowie die Rechte der Serie A, der Serie B, der Serie 1 und der Serie 2 anzustreben; sowie die voraussichtliche Zeichnungsfrist.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: ob die Marktbedingungen es dem Unternehmen ermöglichen, das Bezugsrechtsangebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt zu beginnen oder abzuschließen; der Umfang der Beteiligung der Inhaber; die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen für das Bezugsrechtsangebot zu erfüllen, einschließlich etwaiger geltender Notierungsstandards und aufsichtsrechtlicher Anforderungen; die fortgesetzte Notierung des Unternehmens am Nasdaq Capital Market; ob die im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot auszugebenden Bezugsrechte für Vorzugsaktien und Stammaktien, Bezugsrechte für Vorzugsanteile, Rechte der Serie A, Rechte der Serie B, Rechte der Serie 1 und Rechte der Serie 2 zur Notierung zugelassen werden; ob die Stimmrechtsbedingungen der Vorzugsaktien den geltenden Notierungsstandards entsprechen; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI ausführlicher beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen etwaiger zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Medien: marketing@dvlt.ai

Investoren: Edward Barger

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