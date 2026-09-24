Vereint Überwachungs-, Steuerungs- und Softwaretechnologien und ermöglicht so eine stärker digital vernetzte Kühlkette

Copeland, ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen, gab heute den Abschluss der Übernahme von Dickson bekannt, einem in Chicago ansässigen Anbieter von Technologielösungen für Umweltüberwachung sowie Compliance in stark regulierten Bereichen der Life Sciences und des Gesundheitswesens.

Steigende regulatorische Anforderungen in der Kühlkette der Pharma- und Life-Sciences-Branche erfordern durchgängige Transparenz von der Produktion bis zur endgültigen Auslieferung. Gemeinsam ermöglichen Dicksons cloudnative Überwachungsplattform und Copelands Steuerungs-, Überwachungs- und Unternehmenssoftwarelösungen eine stärker vernetzte, intelligente und regelkonforme Kühlkette. Copeland verwendet auf seiner deutschen Website selbst die Begriffe "Umweltüberwachung", "Kühlkette" und "Compliance".

"Die Übernahme von Dickson stärkt unsere Fähigkeit, Kunden in jeder Phase der Kühlkette im Gesundheitswesen und in den Life Sciences zu betreuen, von der Arzneimittelherstellung über den Vertrieb bis zur Patientenversorgung", sagte Ross B. Shuster, Geschäftsführer von Copeland. "Wir freuen uns, das Dickson-Team mit seiner Fachkenntnis und seinen Kompetenzen bei Copeland willkommen zu heißen."

Eine intelligentere, stärker vernetzte Kühlkette ermöglichen

Gemeinsam vereinen Copeland und Dickson sich ergänzende Technologien, die Transparenz, Compliance sowie Leistung entlang der gesamten Kühlkette verbessern.

Kritische Anforderungen an die Temperaturüberwachung erfüllen: Kombiniert Lösungen für die Biotechnologieproduktion, den Pharmavertrieb, das Gesundheitswesen, Apotheken und den Medizintechnikbereich.

Kombiniert Lösungen für die Biotechnologieproduktion, den Pharmavertrieb, das Gesundheitswesen, Apotheken und den Medizintechnikbereich. Durchgängige Transparenz verbessern: Integriert Umweltüberwachung, Software und Compliance-Funktionen, damit Kunden die Bedingungen von der Produktion und Lagerung über den Transport bis zur Auslieferung überwachen können.

Integriert Umweltüberwachung, Software und Compliance-Funktionen, damit Kunden die Bedingungen von der Produktion und Lagerung über den Transport bis zur Auslieferung überwachen können. Risiken und Produktverluste reduzieren: Stellt umsetzbare Erkenntnisse bereit, die helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um Lebensmittel, Arzneimittel und andere temperaturempfindliche Produkte entlang der gesamten Lieferkette zu schützen.

"Unsere Kunden sind in stark regulierten Bereichen tätig, in denen Präzision, Compliance und Transparenz unerlässlich sind", sagte Rick Weiler, Präsident und Geschäftsführer von Dickson. "Durch den Zusammenschluss mit Copeland führen wir sich ergänzende Technologien und Fachkenntnisse zusammen, mit denen sich temperaturempfindliche Produkte in zunehmend komplexen Lieferketten überwachen und schützen lassen."

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu Copeland und seinen Kühlkettenlösungen finden Sie auf Copeland.com.

Über Copeland

Copeland ist ein weltweit führender Anbieter von Kompressionstechnologien und Steuerungslösungen mit mehr als 200 Millionen Installationen weltweit. Wir bieten Zuverlässigkeit und Innovation in den Bereichen Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK), Kühlkette und industrielle Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung und rund 18.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern treiben wir die Energie- und Kältemittelwende voran und schützen gleichzeitig hochwertige, leicht verderbliche Produkte. Dabei arbeiten wir weltweit eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter copeland.com.

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