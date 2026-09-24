Solana Prognose am 23. September, SOL legt 16 Prozent in einer Woche zu und testet die 120 Dollar

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Die Solana Prognose hat in dieser Woche einen deutlichen Sprung gemacht, denn SOL ist innerhalb von sieben Tagen um rund 16 Prozent gestiegen. Der Kurs steht jetzt direkt unter einer Zone, an der er schon früher gescheitert ist. Gleichzeitig startet Alpenglow in die Testphase, das größte Konsens-Upgrade in der Geschichte des Netzwerks. Käufer und Verkäufer treffen sich damit an einem Punkt, an dem sich die nächsten Wochen entscheiden könnten. Reicht die Kraft für den Ausbruch über 120 Dollar, oder folgen jetzt Gewinnmitnahmen?

Solana Prognose zwischen Alpenglow-Test und 120-Dollar-Marke

Die wichtigste Nachricht kommt aus der Technik. Laut 99Bitcoins geht Alpenglow noch in dieser Woche in die Testnet-Phase und soll die Bestätigung von Transaktionen spürbar beschleunigen. Für die Solana Prognose zählt auch die Nachfrage, denn als SOL über 110 Dollar stieg, flossen mehr als 28 Millionen Dollar in börsennahe Produkte.

Nach Daten von Coinbase kostet SOL aktuell 117,48 Dollar und liegt damit fast exakt auf dem Niveau des Vortags. Vor einer Woche lag der Kurs noch bei 100,90 Dollar, und der Börsenwert erreicht knapp 69 Milliarden Dollar. Charttechnisch kämpft SOL mit dem Bereich um 118,60 Dollar, einer alten Unterstützung, die nach dem Einbruch im Februar zum Widerstand wurde. Gleichzeitig hat der Kurs erstmals seit Monaten die 200-Tage-Linie bei etwa 93 Dollar zurückerobert. Der RSI auf Vier-Stunden-Basis liegt allerdings bei rund 71, was für die Solana Prognose das Risiko kurzfristiger Gewinnmitnahmen erhöht.

Selbst ein klarer Ausbruch über 120 Dollar würde einen Wert dieser Größe nur schrittweise bewegen. Jeder weitere Prozentpunkt verlangt Milliarden an frischem Kapital, und genau hier zeigt die Solana Prognose ihre natürliche Grenze. Wer die großen Sprünge früher Zyklen im Kopf hat, fragt sich deshalb, wo Kapital heute mehr bewegen kann. Die Antwort liegt oft dort, wo die Technik schon läuft, der Markt sie aber noch nicht bemerkt hat.

Wo die Solana Prognose an Grenzen stößt, setzt Pepeto an

Während das Solana-Upgrade die Schlagzeilen füllt, erzählt das frühe Kapital eine andere Geschichte. Pepeto ist das Projekt, das immer wieder auftaucht, wenn Händler abseits der Solana Prognose nach etwas suchen, das noch nicht eingepreist ist. Der Grund ist schnell erklärt, denn schnellere Blöcke ändern nichts daran, dass Händler bei jedem Swap weiter Gebühren zahlen.

Pepeto richtet sich an Händler, die es leid sind, bei jedem Tausch zu bezahlen. PepetoSwap ist eine laufende Börse ohne Swap-Gebühren, und ein Trade über 1.000 Dollar kostet dort 0 Dollar statt 3 Dollar wie bei Uniswap. Das ist kein Plan auf Papier, denn die Börse arbeitet bereits, wurde mit 50 Millionen Dollar Tagesvolumen getestet und bietet Market-, Limit- und DCA-Orders. Die Cross-Chain-Bridge verbindet fünf Blockchains in weniger als 60 Sekunden ohne Kosten und ohne verpackte Ersatztoken, während andere Bridges 15 bis 50 Dollar verlangen.

Ein Sicherheitsscanner führt vor jedem Trade 42 Prüfungen mit Live-Daten durch, simuliert Kauf und Verkauf und blockiert schädliche Token, bevor ein Betrug das Geld erreicht. Rund um den Presale wurden schon mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und pro Token werden aktuell 0,000000188 Dollar fällig. Wer sich um Sicherheit sorgt, findet eine klare Antwort, denn die Prüfer von SolidProof haben den kompletten Code vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert. Im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Binance-Experte, und mit jeder neuen Stufe steigt der Preis für alle, die noch warten.

Alle Fakten zeigen in dieselbe Richtung. Für viele, die die Solana Prognose verfolgen, gilt Pepeto als einer der stärksten frühen Einstiege, die derzeit offen sind. Die nächste große Rendite könnte genau hier beginnen, und wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht vor dem Listing in der ersten Reihe.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt einen Markt, der aufwacht, und großes Kapital fließt sichtbar in SOL. Doch bei knapp 69 Milliarden Dollar Börsenwert kommen Renditen ab hier langsamer. Ein früher Pepe-Käufer machte einst aus einer kleinen Summe ein lebensveränderndes Vermögen, weil er einen Tag vor der Masse handelte. So funktionieren Presales, denn beim Listing sichern sich frühe Käufer die Gewinne, für die Spätere den vollen Preis zahlen. Pepeto bringt eine laufende Börse, geprüften Code und eine geplante Binance-Listung mit. Der heutige Presale-Preis kommt nicht zurück, und wer wartet, könnte sich den Rest des Jahres fragen, warum er nicht gehandelt hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose nach dem Wochenplus?

Kurzfristig deutet die Solana Prognose auf einen Test der 120-Dollar-Marke hin, denn SOL notiert bei 117,48 Dollar direkt unter dem Widerstand bei 118,60 Dollar. Ein RSI von rund 71 spricht für mögliche Gewinnmitnahmen, während Alpenglow längerfristig Rückenwind liefern könnte.

Wie hilft PepetoSwap Händlern?

PepetoSwap berechnet 0 Prozent Swap-Gebühren, ein Trade über 1.000 Dollar kostet dort also nichts. Einsteigen lässt sich über die offizielle Pepeto-Website auf pepetocoin.com.